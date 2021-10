El Recreativo mantiene el liderato sin jugar

El Recreativo no ha podido jugar la sexta jornada en la fecha prevista por el avance en la Copa Federación del Xerez CD, siendo el choque entre el Decano y el conjunto azulino el único que no se ha podido disputar en el Grupo X de Tercera RFEF. No obstante, el combinado de Alberto Gallego ha mantenido la primera posición en la tabla clasificatoria.

Al Decano le podían arrebatar el liderato el Utrera y el Sevilla C, ya que el Gerena tenía turno de descanso y el Xerez CD era el rival del combinado albiazul en la presente fecha. No obstante, ninguno de los dos conjuntos sevillanos logró sumar los tres puntos. El Utrera no pasó del empate en casa ante el Rota. Los utreranos se pusieron por delante con un gol de Rubén Cruz cerca del final, pero los gaditanos no bajaron los brazos y rescataron un punto (1-1), mientras que el Sevilla C fue frenado por el Cartaya en el Luis Rodríguez Salvador en un partido muy disputado (0-0).

Hubo alguna sorpresa en la jornada, como la primera victoria del Tomares en el campeonato, que llegó ante el Antoniano por la mínima (1-0). También dio un golpe de efecto tras un comienzo algo irregular el Ciudad de Lucena, que se volvió con los tres puntos del feudo del Ceuta B (0-2). Otro que estrenó su casillero de triunfos fue el Pozoblanco, que ganó el derbi cordobés al Puente Genil (1-0). El último representante califal, el Córdoba B, se enganchó a la zona alta tras vencer al próximo rival del Decano, el Conil (1-0).