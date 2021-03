El Recreativo se inmola en casa del colista (2-1)

No hay palabras ni lecturas posibles. El Recreativo se ha autocondenado a jugar la fase de descenso. Lo ha hecho a lo largo de toda la primera fase, pero la muestra más evidente de la falta de casi todo que tiene el Decano quedó reflejada en el encuentro ante el Marino. Después de la derrota ante el combinado canario lo único que quedaba era un pensamiento desolador. Si el Recre no es capaz de ganarle a un equipo con tantas carencias, incapaz de haber ganado en su propio estadio en toda la temporada y con un más que discutible nivel para militar en Segunda B, ¿a quién le va a ganar? Lo cierto es que no mereció la derrota el cuadro de Antonio Calle, es más, el Marino salió poco de su campo, pero cuando salió desnudó las carencias defensivas del combinado albiazul, que volvió a encajar dos tantos más (lleva 12 en los últimos cinco encuentros) y que solo, con un poco más de calidad en los últimos metros, hubiera regresado de Tenerife con el zurrón lleno y no con una bolsa vacía de puntos, pero llena de miedos.

Calle decidió refrescar el equipo y, al margen de la entrada obligada de Matheus Santana por el sancionado José Antonio González, el técnico decidió ubicar en el once a Luis Madrigal, Víctor Barroso y Chuli en lugar de Leal, Yaimil Medina y David Alfonso. El Recreativo comenzó mandando en el choque, pero sin querer complicarse demasiado en un terreno de juego que no invitaba al juego combinativo. Lo cierto es que si el Recre respiraba era gracias a Seth, que ganaba todas las disputas y que conseguía que el juego directo albiazul fuese efectivo.

No tardó en mostrar sus intenciones el Recreativo en una acción a balón parado. Víctor Barroso sacó un córner que Chuli remató en semifallo en el segundo palo y que Jesús Valentín empaló con todo a favor en la frontal del área de meta, pero su remate se fue por encima del larguero. Mientras que Seth ganaba todas las acciones, la defensa del Marino mostraba su debilidad con despejes impropios de la categoría. Precisamente de un error de la zaga local llegó el 0-1. Niki controló el balón en el interior del área y, en lo que armaba la pierna para despejar, llegó Seth para meter la punta de la bota y recibir la patada del lateral zurdo canario. Penalti claro. Quiles engañó al meta local y puso el 0-1 en el marcador.

El Recre vivió con mucha tranquilidad en el primer acto, casi sin recibir en campo propio a un Marino que si es colista es por deméritos propios. De hecho, la acción más peligrosa de los insulares en el primer tiempo fue un exceso de relajación del Decano. Diego Jiménez quiso ceder el balón a Nauzet, pero el balón se dirigía al fondo de la portería y el portero del Recre tuvo que hacer un escorzo para desviar sobre la misma línea de gol. La última ocasión del primer acto llegó sobre el final del primer tiempo. Seth se prodigó, en otro alarde de fuerza, por banda derecha y asistió al punto de penalti, donde esperaba Quiles, pero el remate del onubense dio en un defensa y fue a morir a los guantes de Kikvidze.

La segunda parte comenzó más descontrolada. No había un dominador claro y la sensación es que el Marino quería dar un paso adelante. A los siete minutos del segundo tiempo un balón colgado sobre el área del Recre acabó con un torpe derribo de Nauzet en su salida a Rodrigo. El colegiado pitó penalti y Manu Dimas devolvió las tablas al marcador. Tragicomedia para el Recreativo, al que el empate no le servía. Los minutos se fueron sucediendo y el Decano era incapaz de pisar campo contrario. Tuvo que avisar el Marino, que prácticamente se conformaba con no sufrir, para que reaccionaran los albiazules. Diego Jiménez marró un despeje y Borja Llarena se quedó mano a mano ante Nauzet, que aguantó de rodillas lo suficiente como para evitar una desgracia.

El Recre dejó toda su efervescencia para los últimos diez minutos, donde no tuvo que estar muy acertado para empezar a acumular ocasiones claras, pero muy mal resueltas. Yaimil comenzó a percutir por banda derecha y se sacó varios disparos que rondaron el gol. También las tuvo el Recreativo en una sucesión de saques de esquinas que no tenía final. La sensación en esos momentos era que el Decano terminaría llevándose el partido porque el cántaro estaba yendo tanto a la fuente que era imposible que no se rompiese. Pero el Recre no encontraba los tres palos en sus finalizaciones y el Marino fue resistiendo de pie, tambaleándose y agradeciendo no recibir el golpe de gracia.

El portero local, cuyos saques de puerta iban directamente a la línea de mediapuntas del Recre, era el más claro ejemplo de que el Marino estaba a merced del Decano. Ya con el tiempo cumplido Yaimil lanzó una falta desde el perfil zurdo que el portero del Marino sacó por encima del larguero de milagro. En las últimas intentonas albiazules sobresalió un remate de Leal que rozó un defensor y besó el poste, pero por fuera. El Recre quiso morir matando, pero se encontró con una contra del Marino que acabó con un pase de la muerte a Borja Llanera que empujó a placer con el tiempo cumplido. No hubo tiempo para más. El Decano tiene dos partidos para sumar el mayor número de puntos posibles y ya puede empezar a mirar a los cuatro últimos del otro subgrupo del Grupo IV porque al Recre le restarán diez partidos en los que tendrá que evitar su descenso a la nueva Tercera División, quinta categoría del fútbol nacional.

Ficha técnica:

Marino: David Kikvidze, Niki, Arencibia (Pedro Alemán, 49'), Samu Arbelo, Vercauteren (Jurgen, 73'), Manu Dimas, Nadjib (Moussa, 73'), Rodrigo (Llarena, 73'), N'Diaye, Anaba y Fede Oliveira (Saavedra, 62').

Recreativo: Nauzet; Cera, Jesús Valentín, Diego Jiménez, Luis Madrigal (Leal, 46'); Fran, Matheus Santana (Ponce, 78'); Víctor Barroso (Yaimil Medina, 67'), Chuli (Alexander, 78'), Quiles (Sillero, 60') y Seth.

Gol: 0-1 (23') Quiles, de penalti. 1-1 (53') Manu Dimas, de penalti.

Árbitro: Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego). Amonestó a los locales Niki y Borja Llarena y a los visitantes Fran y Matheus Santana. Expulsó a un miembro del banquillo local una vez terminado el choque por encararse con Jesús Valentín.

Incidencias: Encuentro disputado en el Antonio Domínguez con presencia de público.