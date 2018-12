Al término del encuentro del pasado fin de semana en La Línea, hablaba el técnico del Recreativo, José María Salmerón, de que al Decano no le habían señalizado ningún penalti a favor en lo que va de Liga. Lo hacía con cierta resignación y de manera más informativa que de reclamo y lo cierto es que el dato es, cuanto menos, curioso. El Decano no ha gozado de ninguna ocasión para perforar las mallas contrarias desde los once metros, un hecho que solo comparte con el Recreativo Granada. Los otros 18 conjuntos del Grupo IV de Segunda División B han tenido, al menos, una ocasión de lanzar un penalti, aunque en los casos de Marbella, Sevilla Atlético, Villanovense o Badajoz no hayan aprovechado la ventaja para anotar desde el punto de penalti.

Después de casi una vuelta al Recreativo se le ha resistido gozar de la ocasión más clara a balón parado que brinda el reglamento futbolístico, bien es cierto que no se ha acudido en lo que va de campaña a ninguna decisión arbitral flagrante en contra de los intereses albiazules, pero sí que se han dado jugadas que podrían haber terminado perfectamente con el cobro de una pena máxima para el Decano, la última fueron unas manos de un defensor de la Balompédica Linense en el encuentro que el Recreativo disputó en el Municipal de La Línea el pasado fin de semana.

En el extremo opuesto aparecen el Real Murcia y el Atlético Sanluqueño, que han marcado tres tantos de penalti en lo que va de campeonato. El cuadro gaditano es, precisamente, el próximo rival del Decano en el Nuevo Colombino. No obstante, no hay que obviar que el colista, el Atlético Malagueño ha anotado dos goles desde el punto fatídico, pero a esos dos lanzamientos hay que sumar otros dos que el cuadro costasoleño erró en las dos primeras jornadas.

A pesar de las nulas opciones del Recre de sacar provecho de los lanzamientos de penalti, la realidad es que existe cierto equilibrio en el apartado ofensivo y defensivo, ya que Marc Martínez solo ha tenido que defender la portería en una pena máxima en contra. Fue en Talavera y el meta del Decano ganó la partida al atacante toledano, por lo que el balance sale a cero de momento, pero llama la atención que llegados a este punto el Recre siga sin haber gozado de esa ventaja.