Los extremos mandan

A Alberto Monteagudo le han sucedido todos los contratiempos posibles en el estreno liguero. El Recreativo tuvo que visitar un estadio con un terreno de juego impracticable, con numerosas bajas que modificaron la idea inicial del técnico y a las que hubo que sumar las de Rubén Cruz, el delantero llamado a marcar diferencias en la temporada; y la de Sergio Jiménez, que estaba siendo un jugador clave hasta su expulsión.

No obstante, lo preocupante es que el preparador albiazul haya tenido que buscar soluciones a las ausencias que se han concentrado en los extremos en este arranque de competición. Sin Víctor Barroso, al que aún le restan unas dos semanas para poder competir; sin Alfonso, que se vistió, pero que no gozó de minutos; y con Carlos Martínez e Irizo abandonando las molestias que les habían hecho estar por debajo del nivel de sus compañeros; al exentrenador del Lugo no le quedó otra que apostar por una línea defensiva con tres centrales y dos carrileros. Lo cierto es que el Decano compitió bien y se mostró férreo hasta que la expulsión de Sergio Jiménez se añadió como condicionante a lo que sucedió el pasado fin de semana en Bahía Sur.

Lo que sí parece obvio es que el preparador recreativista utilizó el 1-5-4-1 como medida de urgencia ante las circunstancias previas al encuentro, pero que será el estado de los extremos de la plantilla el que determine el cambio de dibujo para recibir al Talavera el próximo fin de semana. Irizo ya tuvo minutos en San Fernando, mientras que Carlos Martínez y Alfonso deberían entrenar con normalidad durante la semana de trabajo que arranca hoy.

A pesar de todo, el Recre no fue un equipo de corte defensivo en San Fernando. Es más, el mayor peligro lo generaron los carrileros. De hecho, la acción del gol de Quiles nace en un centro lateral de Óscar Ramírez, mientras que Nano lo intentó en infinidad de ocasiones, llegando a zonas de peligro con superioridad en muchas ocasiones y sorprendiendo con su potencia a la zaga gaditana.

El desarrollo de la semana marcará el sistema elegido de inicio por Alberto Monteagudo ante el Talavera, pero el técnico ya inició la pretemporada jugando con un 1-4-2-3-1 y si las circunstancias se lo permiten volverá a él.