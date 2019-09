Un ataque de juventud

Versaba Rubén Darío que la juventud era un divino tesoro y no le queda otra a Monteagudo que congeniar con la idea del poeta nicaraguense. El Recre podrá presumir el próximo domingo de presentar un ataque muy joven, con una media de edad que, con la excepción de los filiales, pocos conjuntos de la categoría de bronce podrán igualar.

La ausencia de Rubén Cruz (34 años), la salida de Carlos Fernández (28) una comenzada la Liga y la gradual adaptación de Chuli (28) al ritmo competitivo obligarán al técnico del Decano a disponer en su parcela ofensiva a jugadores con una media de edad muy próxima a los 23 años. Así, siguiendo el planteamiento del pasado fin de semana ante el UCAM Murcia y, teniendo en cuenta que hay que contar con la baja por lesión de Quique Rivero (27), es muy probable que Monteagudo coloque como pivote a Sergio Jiménez (26), escoltado por Gerard Vergé (21) y Gustavo Quezada (22) como interiores. Isi Ros (24) mantendrá su lugar en la banda derecha y Alfonso (25) en la izquierda (25), mientras que Quiles (24) será una semana más la referencia ofensiva. Todo ello arroja un equipo que, desde el pivote en adelante, cuenta con una media 23,6 años.

La bisoñez en las últimas líneas del Decano tiene su contrapunto en la defensa y la portería, aunque la entrada de Cera (22) por Óscar Ramírez (35) también bajará la media total de edad del once inicial que presente el Recre en el Estadio Romano de Mérida. Nauzet (24), Morcillo (33) y Nano (35) son los tres jugadores que rebasan la treintena, mientras que Diego Jiménez (28) y Borja García (29) también tienen una edad muy por encima de la del resto de compañeros. Precisamente la experiencia de la zona de retaguardia debe servir para equilibrar a un conjunto muy novel en ataque.

Llama la atención que la del Recre sea la segunda plantilla con mayor media de edad del Grupo IV (27,8), únicamente superada por la del Villarrobledo (27.9), aunque, por ejemplo, la plantilla del Badajoz es la de menos media de edad y, sin embargo, su once inicial ronda los 27 años, mientras que la alineación del Recreativo se queda en los 26,7. No obstante, Monteagudo ya ha avisado que no le importa la edad, sino el rendimiento, y eso es lo que buscará el domingo.