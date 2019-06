La afición del Recreativo confía en la remontada

Que no será fácil y que el Fuenlabrada no regalará nada, esos dos premisas están presentes en el pensamiento de cualquier aficionado del Decano en la previa al duelo de mañana ante el conjunto madrileño (Nuevo Colombino, 18:30), pero ello no impide que los seguidores albiazules hayan apostado por la remontada recreativista.

Así, Huelva Información puso a disposición de sus lectores una encuesta en la que les preguntaba si creían en la remontada. El 63% de los votantes confía en que el Recre remontará y se vivirá un milagro en el estadio albiazul, mientras que el 37% restante ve al Decano jugando la segunda eliminatoria de ascenso, a la que están condenados los campeones de grupo que no ascienden por la vía rápida.

Lo cierto es que tras el varapalo del pasado domingo en el Fernando Torres, las muestras de fe y confianza en una plantilla y cuerpo técnico que habían acumulado un total de 22 encuentros sin perder y que habían terminado coronándose como campeones del Grupo IV de Segunda División B han sido totales. Desde el recibimiento en el parking del Nuevo Colombino a la venta de todas las localidades disponibles en tan solo ocho horas, la recremanía vive uno de sus momentos más álgidos de los últimos tiempos.