El Recreativo visita al Xerez DFC, que aún no ha ganado en casa y es el peor local del grupo

El Recreativo de Huelva visita este domingo (Chapín, 12:00) a un Xerez DFC que está siendo una de las decepciones en este primer tramo liguero. El conjunto azulino es el peor local del grupo y todavía no ha ganando ningún partido en Chapín, siendo su gran asignatura pendiente. Marcha 15º, en puestos de descenso.

Ha sumado únicamente tres puntos en seis encuentros como local, tras empatar con el Yeclano (0-0), Betis Deportivo (1-1) y Cádiz Mirandilla (1-1), mientras perdió con el Mancha Real (0-1), El Ejido (0-1) y Cartagena B (0-2). Al igual que el Decano, tiene problemas con el gol, pero en su caso más agravados, puesto que los jerezanos sólo han conseguido un tanto en los cuatro últimos encuentros (lleva 8 en total).

El partido ha sido declarado medio día del club. Además, es de alto riesgo por el gran número de aficionados onubenses que se espera se desplacen.

Francis no podrá contar con su equipo de gala; el técnico del Xerez DFC pierde al defensa Oca, que deberá cumplir un partido de sanción tras ver la quinta tarjeta amarilla la pasada jornada. Sergio Martínez, que ante el Mar Menor el pasado fin de semana actuó como lateral izquierdo, tendrá que recuperar su puesto de central zurdo,. Además, Rafa Parejo y Razvan siguen entre algodones y su concurso no se sabrá hasta última hora; la cara positiva es que el técnico recupera al centrocampista alemán Burdenski, que no pudo viajar a tierras murcianas por una gastroenteritis.