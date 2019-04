Víctor: "La afición que tenemos no la tiene ningún equipo de España"

El canterano del Recreativo Víctor Barroso ha atendido a los medios al término del entrenamiento de hoy. El onubense ve al "equipo muy enchufado y con muchas ganas de que llegue el domingo para sacar otros tres puntos". En lo individual ha comentado que "llevo unas cuantas semanas en las que me encuentro muy bien, estoy teniendo minutos y los estoy intentando aprovechar". De su ubicación como mediapunta ha dicho que "no es una posición en la que no haya jugado nunca, me encuentro cómodo. Lo importante para mí es sumar minutos, ya sea en banda, como mediapunta o como mediocentro. Donde me diga el míster jugaré".

El atacante ve el duelo ante la Balona como "un partido más. Nosotros sabemos que dependemos de nosotros mismos para clasificarnos para el play off. Si no es este fin de semana será el siguiente. Son tres puntos más y nosotros vamos a salir a ganar, como hacemos siempre". Eso sí, la intención es que la racha albiazul no acabe nunca: "Son 18 partidos ya e intentaremos que sean 19 y si encima nos sirve para lograr la clasificación matemática mucho mejor".

Del triunfo ante el Sevilla Atlético ha comentado que "fue un momento de euforia muy grande y terminamos todos muy emocionados. Era un gol que nos hacía falta porque sabíamos que el Melilla iba ganando". Y ha indicado que uno de los factores determinantes fue el apoyo de la afición: "Estábamos jugando como en casa. Llevar 2.000 aficionados fuera de casa es un privilegio. La afición que tenemos no la tiene ningún equipo de España".

De la lucha por el primer puesto ha explicado que "no podemos hacer nada en lo que vaya a hacer el Melilla, solo podemos hacer lo que depende de nosotros, que es ganar y buscar la clasificación para el play off", pero no ha dudado en afirmar que su favorito es el Recre: "Nosotros porque somos los que llevamos la racha más grande".