Recreativo-Utrera: Una derrota no pasa por encima del recreativismo

En un día especial y envuelto por la magia que lo caracteriza, sus Majestades de Oriente no trajeron el resultado deseado por los onubenses. Se hizo la primera derrota del Recre y en casa. El Utrera supo imponerse a su único rival arrebatándole los tres puntos en casa, pero esto no pudo con la afición por excelencia que no cesó en empujar a su equipo.

Cuanto más la necesitan, más encima está. Así es la afición recreativista, siempre demuestra estar por encima cuando el partido se pone de lo más feo. En un día de lo más mágico, no podía faltar el sentimiento albiazul de los más pequeños. Por iniciativa del club, los menores de 12 años disfrutaban hoy de entrada gratuita al estadio. En los ojos de los recreativistas más jóvenes se notaba la emoción que supone ir a ver al abuelo.

A pesar de la derrota, la afición ha ganado. Apostar a ciegas por unos futbolistas para que conduzcan al equipo de sus corazones donde merece es para aplaudir. Ser parte del equipo más antiguo del país es un orgullo para cada onubense que ha pisado el Nuevo Colombino en esta jornada, lo de menos es la derrota.