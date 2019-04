“Mi equipo favorito para ganar la Liga es el Recre”

El lateral derecho del Recreativo Juan Pedro Pina y el vicepresidente de la Federación Española de Bádminton, y presidente de la Federación Andaluza, Carlos Longo, fueron los invitado a la Tertulia Deportiva de Huelva Información que tuvo lugar en el Gastrobar Ciquitrake de la capital onubense. Ambos departieron sobre los dos temas más importantes de la actualidad deportiva onubense, el buen momento por el que atraviesa el Decano y la adjudicación de Huelva como sede del Campeonato del Mundo de bádminton de 2021.

El zaguero del Decano, que va a completar su primera campaña en Huelva, asegura que está “muy contento. Aquí se vive bien, es una ciudad muy parecido a Murcia y la gente también tiene una forma de ser similar”. También influye en la consideración del murciano la buena temporada que está realizando el combinado albiazul, ya que indicó que “ahora mismo estoy disfrutando. Nadie se paraba a pensar que íbamos a tener una racha como la que tenemos a principios de la temporada, pero sí que veíamos que había buen vestuario para lograr cosas”. Quiso matizar Pina sobre el buen ambiente y el compromiso de toda la plantilla hablando de un dato: “No hemos tenido ninguna expulsión y eso es una muestra de compromiso. A nadie se le ha ido la boca, se ha metido en disputas que no valen para nada... Eso es muy importante en una Liga”.Continuó explicando que “aquí trabaja todo el mundo mucho. Cuando no encajamos goles es porque hay un gran trabajo de todos. La gente es muy sana, no hay ningún veneno en el vestuario”.

Al margen del potencial del plantel, de su calidad humana y del trabajo, el ex del Lorca asevera que el Recre está teniendo los detalles de su lado: "El partido del otro día te demuestra que o asciendes o vas a estar muy cerca. Los equipos que ascienden o quedan primeros o segundos es porque tienen esa pizca de suerte que a nosotros nos está acompañando en los momentos puntuales”. Y es que la fortuna es un factor fundamental para salir de Segunda División B, una categoría que para el lateral diestro albiazul es “un pozo”.

Cuestionado por la respuesta de la afición, Pina explicó que “yo ya había venido varias veces a jugar a Huelva y había tenido compañeros que han jugado aquí y ya sabía de la afición que tiene el Recre”. Sobre las opciones del Recre, el murciano explicó que “intento no mirar nada, pero sí es verdad que miro por arriba y por abajo. Por arriba no se descarta nada porque estamos en buena posición y por abajo porque por cualquier tropezón tonto te complicas, como le ha pasado al UCAM”. Para Pina el equipo más fuerte en esta recta final es “el Badajoz, por la forma en la que se ha metido arriba. Ha entrado a última hora, no ha tenido el desgaste psicológico de los demás, no tiene presión...”, pero no duda en afirmar el jugador del Recre que “en la lucha por el primer puesto los más fuertes somos nosotros”.

En lo que respecta a otros grupos y a posibles rivales, el defensor albiazul señaló que “sigo a algunos equipos, pero porque allí tengo compañeros, pero me da igual el rival porque luego el que parece que se va a comer a todo el mundo no se come a nadie”.

Por último, el futbolista albiazul habló de Salmerón, al que considera “un currante”. “Los entrenadores muchas veces se pierden y hacen cosas raras, pero él sabe lo que quiere. No hace experimentos, no se vuelve loco. Está leyendo perfectamente los partidos y eso es importante”, terminó indicando el jugador recreativista.