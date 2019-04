Cuestión de prioridades

Que las dudas se ciernan sobre un equipo que acumula 16 jornadas sin perder, con una victoria de campanillas ante UCAM Murcia (1-5), una igualada de mérito en Cartagena y dos empates que eran triunfos cuando se llegó al tiempo de descuento ante San Fernando y Melilla a lo largo de esa histórica racha; demuestra la grandeza del Decano, reflejada en una exigencia que no tiene otro conjunto del Grupo IV y que no solo se proyecta sobre los resultados, sino que también cuetiona el juego albiazul.

La realidad es que el Recre ha perdido algo de frescura en su juego con respecto al fútbol desplegado a comienzos de año, pero no hay que obviar los condicionantes que afectan a los encuentros que está disputando el Decano. Empezando por el respeto que se ha ganado el cuadro de Salmerón en la categoría tras una remontada que le ha llevado de la mitad de la tabla a tocar el liderato con la punta de los dedos, pasando por la trascendencia que tienen los puntos para todos los conjuntos a estas alturas del campeonato, a los que cada vez les queda menos margen de maniobra; y llegando al aumento de la presión y la responsabilidad que ha ido recayendo sobre la plantilla, que ha vivido en primera persona la importancia que tiene el Recreativo en Huelva.

Por todo lo cosechado durante el ejercicio, la importancia ahora está en ganar y lograr lo antes posible la clasificación matemática para unos play off que permitirían al recreativismo vivir unos encuentros en el mundo de la ilusión, después de varios años caminando sobre las arenas movedizas, logrando permanencias agónicas y sorteando el abismo de la Tercera División.

Dicho esto, el Recre seguirá peleando por sumar el mayor número posible de puntos y así poder pelear la primera plaza y la primera parada será en la mañana de hoy. A Huelva llega un Talavera virtualmente salvado, pero que se ha mostrado en los últimos partidos como un conjunto sólido. No se perfila el cuadro talaverano como el mejor rival para el Decano, que ha mostrado dificultades para poner desarmar el entramado defensivo de conjuntos que proponen poco y que aspiran a correr y sacar provechos de las transiciones.

La entrada de Carlos Fernández en la convocatoria y de Pablo Andrade en el once pueden ser las grandes novedades

Lo bueno es que el Recre podrá presentar el plan que quiera porque Salmerón tiene a su disposición a todos los jugadores que conforman la primera plantilla. Lo más natural es que el técnico dé entrada en la convocatoria a Carlos Fernández por vez primera desde su llegada a Huelva, ya que es un delantero referencia, con potencial en el juego aéreo y si el partido termina siendo cerrado puede que los centros laterales y el balón parado acaben siendo determinantes.

En cuanto al once inicial son muchas las variantes que puede poner en liza el técnico recreativista, pero se antoja fundamental la salida de Pablo Andrade desde el arranque. El brasileño pasó por un bache en su juego que justificó su paso por el banquillo, pero ha sido crucial en el desarrollo de los últimos encuentros, dándole mucha profundidad al Decano. Además, ello permitiría la reubicación de Iago Díaz en posiciones más adelantadas (incluso en el carril diestro en lugar de Pina) ganando el Decano en potencial ofensivo y no obligando al ex de Lugo o Almería a hacer carreras de más de 60 metros.

El Nuevo Colombino también es un arma a favor del Decano, aunque todos los conjuntos que lo visitan lo hacen con una motivación extra por pisar un campo y jugar ante una afición de categoría superior, pero es innegable que es un factor que debe ayudar al plantel recreativista.