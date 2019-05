Misffut: “Deseo que el Recre ascienda, pero tenemos que ganar”

El fútbol tiene estas cosas. A veces el corazón va por un lado y la cabeza por otro. Eso es lo que le pasará este sábado (El Palmar, 19:30) a Misffut. El canterano llegó al Recre en cadetes y abandonó el club albiazul el pasado verano después de siete años. Ahora formará parte de la resistencia albiazul al liderato porque así lo exige la competición.

El de Los Palacios valora como “muy enriquecedora” su primera temporada lejos de Huelva. “Al principio no jugaba lo que me hubiese gustado, pero poco a poco he ido entrando en el equipo , me siento muy cómodo, estoy ganando mucha experiencia y sumando minutos que son importantes para mi primer año en Segunda B”. Avisa el ex albiazul que “la principal virtud del Sanluqueño es que somos una gran familia, estamos muy unidos pese a las muchas adversidades que hemos ido pasando durante la temporada”. En lo deportivo destaca que “somos un equipo muy intenso. Desde la llegada de Abel nos gusta proponer y sabemos muy bien qué hacer en cada momento del partido”.

El sevillano afronta el choque “con mucha ilusión. Soy un recreativista más desde la distancia y siempre le estaré agradecido al Decano por formarme como futbolista y darme unos valores como persona”. Pese a ello, Misffut lo dará todo por romper la racha albiazul: “Espero y deseo que el Recre sea equipo de Segunda la temporada que viene, pero esta jornada los puntos se tienen que quedar en El Palmar”. “Veo muchos partidos y el Recre tiene un equipo muy fuerte con una gran plantilla. Se ha conseguido darle continuidad al proyecto, tienen un entrenador que conoce la categoría y por fin se ha encontrado la estabilidad, todo ello ha servido para que hayan llegado los resultados que están haciendo disfrutar a la afición de Primera que tiene el Decano”, añadió.

También le mandó a Salmerón un mensaje: “Me gustaría que le diera más minutos a Víctor. Estoy convencido de que él será el que marque el gol de ascenso”.