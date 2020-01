Recreativo-San Fernando, el partido de la confirmación

El Recreativo de Huelva recibe hoy al San Fernando (Nuevo Colombino, 20:00) en un partido de la 20ª jornada, primera de la segunda vuelta. El conjunto albiazul espera ratificar su buen momento de juego y resultados con un triunfo que le permita seguir aspirando a una de las cuatro primeras plazas que permiten luchar por el ascenso.

El Decano acumula seis partidos sin perder y en cuatro de ellos no ha encajado gol: los dos de Copa ante Hércules (0-1) y Fuenlabrada (0-0, 5-4), y los de Liga ante Cádiz B (1-0) y Algeciras (0-0), además del empate con el Córdoba (2-2) y la victoria en el feudo del Sevilla Atlético (1-3).

Si se quieren tener opciones de jugar el play off es fundamental asegurar los partidos de casa, de ahí que el Nuevo Colombino debe ser un fortín en lo que resta de liga. En casa ya no hay más margen de error. Además, el Decano tendrá que aprobar una de sus asignaturas pendientes: derrotar a uno de los ‘grandes’ de la categoría; y es que ante los siete primeros clasificados el Decano sólo ha podido sacar dos puntos de 21 posibles (empates con el Córdoba y la Balona), perdiendo con Cartagena, Yeclano, Badajoz, Marbella y el propio San Fernando.

El conjunto onubense va recuperando efectivos poco a poco y Alberto Monteagudo podrá contar con casi toda la plantilla, con las dudas de Álex Lázaro, Óscar Ramírez (ayer se entrenaron con el grupo) y de Gustavo Quezada, que se retiró antes de acabar la sesión con una sobrecarga. Los tres están pendientes de evolución y no se sabrá si están disponibles hasta poco antes del encuentro.

Diego Jiménez vuelve tras su sanción y Carlos Martínez y Rubén Cruz podrían salir de inicio

Monteagudo tendrá que resolver varias dudas en su once inicial; la primera elegir el sistema de juego, que estará condicionado en buena medida por la presencia o no de Gustavo. Nauzet estará en la portería; Cera y Nano en los laterales; Diego Jiménez, sancionado ante el Córdoba, volverá al centro de la defensa, optando a la otra plaza Borja y un Morcillo que espera seguir teniendo la confianza del técnico y recuperar la titularidad, según aseguró el lunes en rueda de prensa. Quique Rivero y Gustavo Quezada estarán por delante, siempre que el segundo esté disponible;si no es así su lugar lo ocupará Sergio Jiménez;también podrían jugar los tres para reforzar la medular, lo que obligaría a sacrificar un hombre de arriba. Isi Ros y Quiles (ambos titulares contra el Córdoba y Fuenlabrada) también parecen tener plaza segura, y podrían volver al once inicial Carlos Martínez y Rubén Cruz (titulares ante el Córdoba y suplentes en la Copa).

La ilusión ha vuelto al recreativismo y a la plantilla tras los últimos resultados y ganar hoy se antoja fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que la Liga es el objetivo fundamental y que el Recre cerrará el mes visitando al Talavera y recibiendo al recién ascendido Villarrobledo.

El Decano afronta el choque con ganas de revancha, tras caer por 2-1 en la ida jugando toda la segunda mitad en inferioridad por la expulsión de Sergio Jiménez.

Enfrente estará un San Fernando que suma seis jornadas sin conocer la victoria (la última llegó el 16 de noviembre en Villarrobledo por 0-4) en las que ha obtenido cuatro empates y dos derrotas (Don Benito y Linense, ambos por 0-1), y en esos seis encuentros estuvo cuatro sin ver puerta. Su gran virtud es su fortaleza defensiva, pues sólo ha encajado 12 goles (el mejor del grupo tras el líder Cartagena con 11).

La Copa ha sido un bálsamo para el Recreativo porque la comunión equipo-afición se ve reforzada", asegura el entrenador del San Fernando

La lista de convocados para jugar en Huelva está conformada por Rubén Gálvez, Lefteris Astras, Gabi Ramos, Ismael Gallar, Lolo Guerrero, Jon Amelibia, Moisés García, Fernando Pumar, Roger Marcé, Raúl Palma, Bruno Herrero, Pedro Carneiro, Jorge García, Pedro Ríos, Omar Perdomo, Hugo Rodríguez, David Toro y Francis Ferrón. Antonio Oca es baja al seguir tratándose de una lesión, Sandro Toscano cumple partido de sanción y Javi Gómez y Tomás Attis no viajan por decisión técnica.

El entrenador del San Fernando, Tito García Sanjuan, manifestó ayer sobre el desgaste que puede tener el Recreativo que “jugaron 120 minutos con una exigencia alta ante un muy buen equipo de Segunda División, pero anímicamente salen muy reforzados de ese partido porque es un equipo que tenía las metas muy altas y que no está donde le gustaría”. Por ello, continuaba, “la Copa ha sido un bálsamo importante porque la comunión equipo-afición se ve muy reforzada”.

Para su equipo, el parón “nos ha servido para hacer un muy buen trabajo físico y ahora tenemos dos partidos en cuatro días y hay que afrontarlos como tal”, destaca.