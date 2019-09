Óscar Ramírez y Quique Rivero siguen sin entrenar con el grupo

El encuentro ante el UCAM Murcia dejó tres nuevos puntos en el casillero del Recreativo, pero también un listado de bajas que complicará el once de Monteagudo el próximo domingo (18:00) en Mérida. El técnico del Decano no ha podido contar en lo que va de semana ni con Óscar Ramírez ni con Quique Rivero, por lo que solo un milagro podría hacer que compitieran este fin de semana, especialmente en el caso del centrocampista cántabro.

Ramírez, que solo sufría una elongación, sigue con los plazos establecidos y, aunque es una lesión muscular menor, parece que el ex del Cartagena no forzará para jugar en el Romano, evitando así una lesión que le pueda mantener más tiempo fuera de concurso. Su lugar en el once lo ocupará el excanterano del Sevilla Cera, que ya jugó el pasado encuentro ante el cuadro universitario y que cumplió con creces.

En el caso de Quique Rivero, el club ha seguido realizando pruebas para descartar que haya fisura en el peroné tras la brutal entrada de Hugo Álvarez. El cántabro no ha podido entrenar con el grupo y, a la espera de los resultados, no se sabe qué tiempo necesitará para volver a los terrenos de juego. La resonancia realizada en el día de ayer arrojará luz sobre su diagnóstico, pero si hubiera alguna fisura estará varias semanas de baja. Si todo quedó finalmente en un fuerte traumatismo y en un susto no debería tener problemas para volver a estar a disposición de Monteagudo en el encuentro ante el Don Benito.

Y, mientras que se aclara la situación de Ramírez y Rivero, Rubén Cruz sigue trabajando para volver a incorporarse cuanto antes al trabajo con el resto del grupo. De todas formas, el sevillano aún está lejos de su reaparición, a la que le resta, en el mejor de los casos, un mes. Cabe recordar que el ariete cayó lesionado de su rodilla en la jornada inaugural. Antes debe estar a disposición del técnico Irizo, aunque el canterano del Betis también necesitará alguna semana más para dejar atrás una lesión muscular.