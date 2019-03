Quiles: “Con esta afición podemos ganarle a cualquiera”

El Recreativo afronta un partido muy importante este fin de semana ante el San Fernando (Nuevo Colombino, 17:00) y de ello son conscientes todos los estamentos del recreativismo. Tanto el delantero Alberto Quiles como el presidente de la Federación de Peñas del Decano, José Antonio Cabrera, coincidieron en el trascendental papel que jugará la afición ante el combinado cañaílla durante la celebración de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que tuvo lugar ayer en el Gastrobar Ciquitrake.

El ariete albiazul, que apunta a la titularidad, desveló que “ojalá que se llene el Nuevo Colombino. Lo hemos hablado en el vestuario y pensamos que la gente no es consciente de lo importante que es para nosotros. Yo no he jugado nunca con tanta gente en un estadio, eso tiene que ser impresionante”. Quiles también le dio valor a los preámbulos, ya que considera que “puede parecer que un recibimiento masivo es una tontería, pero no lo es, es empezar ganando 1-0”. “Cuando vamos fuera a campos como el del Jumilla y el UCAM y los rivales ven a tantos aficionados nuestros piensan que están locos”, añadió.

Para el canterano los cuatro equipos que van a jugar la promoción de ascenso ya están ocupando los primeros cinco puestos, ya que considera que “la distancia con el sexto es muy amplia”. No obstante, su única apuesta es que el Recre está capacitado para pelear por el ascenso, ya que entiende que es “una falta de respeto” eliminar a algún aspirante al ascenso a falta de diez jornadas: “Los equipos que estamos ahí es por algo y porque estamos haciendo las cosas bien. Quiero pensar que con lo bien que estamos podemos jugar el play off perfectamente”.

Para ello sería importante ganar este domingo, algo que Quiles ve al alcance “ahora mismo estamos en una racha muy buena y con el apoyo de la afición podemos conseguir los tres puntos”, pero no deja de reconocer que “el San Fernando va a dar guerra, como ha hecho toda la temporada, es un rival duro y va a estar ahí hasta el final. Si ha llegado a estas alturas con sus opciones intactas no va a perder ahora dos o tres partidos seguidos”.

La racha del Recreativo se prolonga a doce encuentros sin perder, pero el onubense entiende que “algún día tendrá que llegar la derrota, pero mientras más lejos mejor. Ahora mismo parece que le ganamos a todo el mundo y hay que seguir con esta racha”.

Es complicado descifrar las claves del éxito albiazul, pero el ex de Celta o Córdoba asegura que “al margen de buenos futbolistas, en el vestuario hay buenas personas. Nos llevamos todos muy bien y tenemos muy buen rollo. En todos los equipos suele haber grupitos, pero este año nos llevamos todos genial y eso se nota en el campo. Es el mejor vestuario en el que he estado, el del año pasado de UCAM también era muy bueno, pero como este ninguno”.

Sin saber lo que ocurrirá en el futuro más inmediato, Quiles tiene claro lo que le gustaría para la próxima temporada: “Estoy en casa, con mi familia y estamos teniendo un año súper bonito y podemos trabajar por lo que Huelva se merece. El Recre es mi club de toda la vida, me encantaría seguir aquí”, aunque entiende que vestir la camiseta del Recreativo conlleva “una responsabilidad y un orgullo” fuera de lo común.

No solo analizó el futuro el atacante recreativista. También echó la vista atrás para reflexionar sobre su salida de la cantera: “Creo que si me hubiera quedado aquí no hubiera llegado al primer equipo. Estando en juveniles nunca me llamaba el filial para entrenar. El año que era juvenil de tercer año tenía que hacer la pretemporada con el filial y el entrenador no contaba conmigo, pienso que me ha venido bien salir para madurar”, a lo que añadió que “ahora porque no hay más remedio, pero antes no se contaba mucho con la cantera. Aquí ha habido jugadores muy buenos a los que no se le ha dado la oportunidad y se han tenido que ir porque se traían a otros jugadores de fuera que eran iguales que otros que había aquí”.