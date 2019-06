El resto de partidos del ‘play off’ se juegan también hoy

Aunque la derrota ante el Fuenlabrada ha enseñado al recreativismo a vivir el día a día y a no mirar más allá, lo cierto es que Huelva estará pendiente de lo que ocurra en la tarde de hoy en los otros tres encuentros en los que se juega el pase a la tercera ronda del play off.

De los seis conjuntos que se medirán en las otras tres eliminatorias hay dos que nunca cruzarían su camino con el Decano. Serían el Atlético Baleares, que no le puede tocar al Recre por haber sido campeón de su grupo; y el Cartagena, que fue subcampeón y que no se enfrentaría al Decano porque siempre habría un equipo clasificado igual que él que no haya competido en el Grupo IV o, en su defecto, quedaría el Melilla.

Si el Melilla elimina al Atlético Baleares sería el adversario del Decano, siempre y cuando el Recre elimine al Mirandés. El choque en el Álvarez Claro entre los locales y el club insular comenzará a las 18:30. Un cuarto de hora más tarde (18:45) arrancará el Hércules-Logroñés. De ahí saldría el rival del Recre si pasan Cartagena y Atlético Baleares. Si pasase la Ponferradina, que juega hoy en casa ante el Cartagena (19:30), y el Melilla cayese eliminado, el Recreativo tendría que esperar al sorteo para saber si se enfrentaría a la ‘Ponfe’ o al vencedor del Hércules-Logroñés.