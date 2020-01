Nauzet Pérez es uno de los pesos pesados del vestuario del Recreativo de Huelva. Lo es porque su experiencia así se lo permite. El meta canario cuenta con un currículum difícil de igualar, con experiencia en las tres primeras categorías del fútbol nacional, pero con vivencias en otros lugares del mundo, como Chipre o Suecia. El arquero fue, junto al vicepresidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, José Luis Pena; protagonista de la Tertulia Deportiva de Huelva Información, que tuvo lugar ayer en El Paraíso de Gonzalo, situado en la Gran Vía de la capital onubense.

Nauzet hizo un repaso por sus primeros meses como albiazul con sinceridad y autocrítica, pero sin perder la positividad y la convicción de que una buena segunda vuelta aún puede permitir al Decano pelear por su objetivo de terminar entre los mejores conjuntos del Grupo IV. El canterano de la UD Las Palmas hace balance de la primera vuelta señalando que “si te pones a pensar lo que esperábamos todos cuando llegamos no es una buena primera vuelta, pero luego piensas que somos muchos nuevos, que nos ha costado adaptarnos, que se nos han escapado puntos en detalles... Creo que hemos ido a mejor, pero no sé si esta mejoría nos dará para meternos en play off, que es lo que queremos”.

A pesar de lo que digan los números y de que la distancia entre el Decano y la cuarta plaza es once puntos antes del inicio de la segunda vuelta, Nauzet cree que “hay tiempo, pero tenemos que enganchar dos o tres victorias seguidas para reducir las distancias y volver a vernos más cerca de los de arriba”.

Nauzet fue compañero de Alberto Monteagudo en Las Palmas y de Zamora en Ceuta, lo que fue fundamental para que el canario terminase llegando al Recreativo: “Al margen de la grandeza del Decano como club yo tengo una situación familiar que me hace tener que viajar a Las Palmas de vez en cuando y el míster y Zamora entendieron perfectamente mi situación y me dieron toda serie de facilidades para que pudiera estar en el proyecto”.

Pero al margen de lo personal, Nauzet mostró su confianza en Alberto Monteagudo y no entiende que el técnico haya estado en el candelero durante tantos momentos de la temporada: “Yo no puedo entenderlo porque estoy todos los días con él y lo veo trabajar. Es verdad que sabemos que no tenemos los puntos que tenemos que tener, tendríamos que estar más cerca del play off y las 9 jornadas sin ganar nos han hecho daño, pero el míster trabaja 24 horas al día y lo pone todo para que el equipo vaya bien”. También quiso destacar el meta que “en el vestuario hay mucha gente con ansiedad porque vienen de otra categoría y se espera mucho de ellos y ellos quieren agradar y hacer las cosas bien para que el equipo alcance el objetivo”.

Y es que al guardameta albiazul le ha sorprendido la competitividad existente en el Grupo IV: “Llevaba mucho tiempo sin jugar en Segunda B y pensaba que el nivel estaba más bajo, pero hay muchos jugadores que vienen de Segunda. O te acostumbras rápido o no puedes competir. Hay gente a la quenos ha costado adaptarnos a la categoría”.

Por último, Nauzet habló de la Copa del Rey y del encuentro que el Decano jugará el próximo sábado (Nuevo Colombino, 19:00) ante el Fuenlabrada. El canario aseveró que el torneo del KO “es una competición especial y que al club le pueda dar algo a nivel económico. Nosotros queremos ganar todos los partidos, más por nuestra gente, que está desencantada. La afición se me parece a la de Las Palmas, si somos capaces de ganar en Copa y al San Fernando seguro que se vuelve a ilusionar. Tenemos que aprovechar el nuevo formato para llegar lo más lejos que podamos”.