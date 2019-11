Nauzet: "Es mejor pasar este bache ahora que al final"

Nauzet es una de las voces autorizadas del vestuario del Recreativo. Su experiencia y trayectoria le legitiman para tener una opinión lo suficientemente valorable como para tenerla muy en cuenta. El canario se toma con tranquilidad y responsabilidad la situación por la que atraviesa el Decano, con siete semanas sin conocer el triunfo: "Hemos pasado unas jornadas en las que no hemos logrado las victorias, pero es fútbol y el trabajo que está realizando el equipo es bueno. Unas veces por unas cosas y otras por otras no estamos logrando los tres puntos, pero estamos tranquilos, estamos bien".

A renglón seguido, el meta ha explicado que "cuando no se consiguen los resultados es más difícil estar bien, pero yo veo al equipo entrenando bien. Hay veces durante la temporada en los que con mucho menos te da para ganar y ahora haciendo bastante cosas bien no nos da, pero es mejor pasar este bache ahora que al final, que es cuando nos vamos a jugar todo. Esperemos que estemos en disposición de pelear por lo máximo".

Nauzet es consciente de que un triunfo podría ser el punto de partida para una racha diametralmente opuesta a la que atraviesa actualmente el equipo, pero el arquero ha indicado que "llevamos diciendo semanas que hay que ganar para encontrar el punto de inflexión, pero es verdad que no nos ha dado. Esperemos que sea ya, que ganemos dos o tres semanas consecutivas para que la gente más joven esté tranquila y sepa que estos momentos hay que pasarlos así. Todos los equipos tienen estos momentos y nosotros tenemos que creer en nuestro trabajo que es lo que nos va a llevar a los triunfos. Desde que ganemos uno o dos partidos lo tendremos más claro y estaremos más sueltos en el campo, sobre todo los jugadores más jóvenes".

El ex de Osasuna o Las Palmas, entre otros, no pudo hacer una defensa más fácil y concreta de su entrenador, enterrando todos los fantasmas en torno a la figura de Alberto Monteagudo y asumiendo la responsabilidad que le pertenece a los actores principales del juego, los futbolistas: "Yo no creo que haya que cuestionar al entrenador porque venimos haciendo el mismo trabajo que a principios de temporada y entonces estábamos arriba, ahora pequeños fallos, que muchas veces depende más de nosotros que del entrenador; nos están llevando a no ganar. Es ventajista hablar del entrenador porque su trabajo es el mismo. Si se analizan bien los partidos hay que ver que poco puede hacer el entrenador en los pequeños fallos que nos están llevando a no ganar".

No quiere buscar excusas el portero del Recre, más allá de una racha que tendrá un final: "No creo que sea ansiedad. Creo mucho en las rachas y en el trabajo. El trabajo está bien hecho, meterla o no meterla depende del momento... Es parte del fútbol. Estamos pasando por ese momento y hay que superarlo con una victoria y ojalá que sea este domingo".

Por último, no tuvo reparos en mostrar su lado más humano y aceptar su error ante el Villarrubia, que terminó suponiendo el último tanto del choque: "En el fútbol hay errores y aciertos. No me voy a comer la cabeza por un error. A mí lo que me jodió fue que el equipo no ganara. Si me meten ese gol ganamos 2-3 no me importa. Lo que me jodió fue ver la cara de los chavales en el vestuario. Pedí perdón porque es un error que no estoy acostumbrado a tener y estaba jodido por el equipo. Luego llegó a casa y tengo una edad ya en la que esos errores no me van a marcar. Estamos intentando trabajar de una manera excepcional y es una pena que por errores no le podamos dar los tres puntos al equipo, pero estoy convencidísimo de que el trabajo que estamos haciendo nos va a llevar a ganar y a estar arriba. Ahora que no se están dando los resultados este grupo es mejor que hace cinco o seis semanas".