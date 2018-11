Narciso Rojas: “La postura del Trust es no vender el Recreativo”

El presidente del Recreativo Supporters Trust, Narciso Rojas, fue uno de los invitados a la Tertulia Deportiva de Huelva Información que tuvo lugar ayer en el Gastrobar Ciquitrake de la capital onubense. Rojas analizó la situación actual del Recreativo, dándole importancia a “las juntas de accionistas, tanto la extraordinaria como la ordinaria, que van a servir para organizarnos”.

Según el máximo responsable de la asociación de aficionados albiazules, “hay mucha gente que ha hablado en los últimos tiempos de la falta de información o falta de transparencia que ha habido, pero creo que es un problema más de herramientas que de intenciones. Por eso nosotros, en colaboración con la Federación de Peñas, hemos pedido una junta en la que comparezca el alcalde para que la información salga de manera ordenada”. “Queremos que la junta sea lo más pública y abierta posible, pero todo va a depender de cómo lo vea el consejo de administración desde el punto de vista legal”, añadió.

En cuanto a la situación económica que atraviesa la entidad recreativista quiso destacar que “entendemos que el Ayuntamiento, la ciudad y los aficionados tenemos que defender la inversión que hemos hecho, tanto en la campaña de salvación, con la aportación de un millón de euros; como desde el Ayuntamiento, que también puso entre siete y ocho millones. Eso hay que defenderlo y para defenderlo entendemos que el Ayuntamiento y la afición tienen que tener participación directa en el club”. Precisamente para buscar esa participación, Rojas aseguró que “desde el trust se va a presentar un plan de viabilidad al Ayuntamiento, con el visto bueno de la Federación de Peñas, que se ajuste a la realidad y que si hay que vender el club sea a un comprador serio, entendiendo que la afición también puede ser propietaria”.

Las condiciones especiales que vive el Decano hacen entender al presidente del Trust que “la operación no es atractiva para alguien que venga con fines lucrativos”, al tiempo que comentó que los posibles compradores que ha tenido el Recreativo tenían “una falta de conocimiento real sobre la situación del club, incluso para gente que está o ha estado dentro. No queremos volver a escuchar el queremos pagar, pero no nos dejan”. Eso sí, expresó que “la postura del Trust es no vender y llevar a cabo ese plan de viabilidad”. Continuó esgrimiendo que “habría que haber hecho el plan de viabilidad en 2016, pero el Ayuntamiento estaba obligado a vender. Después de varios intentos frustrados de venta hemos perdido dos años” y aseguró que si el Recre “no se vende es porque las condiciones son duras y se echan para atrás”.

A colación de lo expuesto, Narciso se refirió a la actual empresa que gestiona el club, Eurosamop, para decir que “en el fútbol todo el mundo entra para ganar dinero y solo se gana dinero de una forma, vendiendo jugadores. Si los que están en el club están cogiendo el dinero de los aficionados, el de los patrocinios y encima se llevan la parte de los traspasos porque las personas que están en el club son los representantes de esos jugadores que están viniendo entonces tienen un negocio redondo”.

El cofundador del Trust señaló que son tres las necesidades del Recre: “Dinero, un plan de viabilidad que todo el mundo conozca y una mano ejecutora, un líder con plenos poderes que se encargue de llevar el plan de viabilidad a la realidad con manos de hierro”. Para ello agregó que “si vamos a construir una plantilla con el dinero que va a quedar pagando todo lo demás, va a ser una plantilla de las más baratas de Segunda B. El objetivo será no descender a Tercera, por eso habrá que llenar el campo”.

Narciso explicó también cómo se gestó la organización de la Asamblea General de Supporters Direct que arranca hoy en Huelva: “Hace unos años empiezo a leer sobre aficionados del Reino Unido y después de tantos años empiezo a ver que todo aquello tiene su centro neurálgico en mi ciudad, en Huelva. Hace que mires hacia atrás y te des cuenta de todo lo que hemos conseguido. Ver que todos los aficionados de Europa que piensan en un modelo vienen a una ciudad tan pequeña como la nuestra a hablar y debatir sobre fútbol es un orgullo, aunque es una odisea venir a Huelva a nivel turístico. El talón de Aquiles de nuestra ciudad eran las infraestructuras”. Rojas destacó la presencia de Katherine Craig o de representantes del Schalke 04.

Aunque el presidente del Trust albiazul señaló que “el modelo alemán es el modelo al que debemos aspirar”, no negó que le gustaría que “viniera alguien que estuviera dispuesto a comprar el Recreativo para escucharnos y para que nosotros escuchemos otro modelo”. Para concluir, Narciso expresó que “hemos pensado que el Recreativo era atractivo por sí mismo y puede que la clave no esté en ser el Decano, sino en comportarnos como él”.