Monteagudo: "El Córdoba es un equipo hecho para ser primero"

El técnico del Recreativo, Alberto Monteagudo, ha valorado, antes del último entrenamiento de la semana el regreso de su equipo a la competición tras el parón invernal. El albaceteño afirma que el equipo ha vuelto “con mucha ilusión. Porque venimos de una racha de no perder, de enlazar varios resultados después de la racha tan mala que tuvimos. No sé si el parón nos vino bien o no, pero nos ha servido para cargar pilas, para venir mentalizados. Es un partido bonito, de Segunda División A, que necesitamos sacar por todo, porque estamos en casa, porque venimos de una buena racha y porque el Córdoba es un rival de entidad y la victoria nos va a dar prestigio”.

Monteagudo ha analizado la actitud con la que se ha encontrado a sus jugadores y ha afirmado que “han venido con muchas ganas de terminar la primera vuelta bien, de que la segunda sea mejor y de engancharnos más a la zona alta. Espero que afrontemos el partido con todas las garantías, respetando al rival, pero siendo ambiciosos”.

El míster de Valdeganga es consciente de la importancia que tiene el choque ante el combinado blanquiverde de cara al futuro inmediato del equipo en la competición: “Quedan muchos partidos, pero no hemos sido capaces de sacar los partidos con los rivales de la zona alta. El Córdoba es un equipo hecho para ser primero, con mucho poderío, a pesar de los problemas que ha tenido. El primer partido del inicio va a condicionar el siguiente, que es el de la Copa. Necesitamos darnos una alegría para empezar la semana con la ilusión del aficionado para poder afrontar la Copa”.

Y es que el Decano tiene en el horizonte más cercano tres encuentros en el Nuevo Colombino ante Córdoba, Fuenlabrada (Copa) y San Fernando: “Tenemos tres partidos seguidos en casa muy importantes para nosotros. Podemos enganchar a todo el mundo. Estos partidos nos pueden dar muchísimo y tenemos que dar el do de pecho porque podemos recuperar a todo el mundo en 15 días”.

Monteagudo también ha asegurado que él “firmaba sacar de aquí al final 7 de cada 9 puntos”, como en los tres últimos partidos de 2019, aunque ha señalado que la clave está en “volver a ser un equipo solvente en casa como al principio e ir sacando fuera lo que vayamos pudiendo para estar en la zona que queremos estar. Si sacamos los partidos que tenemos ahora en casa vamos a dar un paso hacia delante”.

El ex del Cartagena o Lugo también ha hablado del mercado para aseverar que “lo que hablo con Zamora es que nosotros tenemos que hacer lo máximo pase lo que pase en el mes de enero porque nosotros queremos construir una base sólida para intentar subir este año y si no el siguiente. No le veo sentido a dejar al equipo sin mejorar sus deficiencias para tener que firmar el año siguiente otros 14 jugadores. La clave es intentar dar lo máximo, intentar acabar lo mejor posible y si fuera posible pelear el play off e intentar ascender, pero si no se pudiera no terminar en el puesto doce. El club tiene sus problemas económicos y entiendo la duda de firmar si no se va a pelear por nada, vamos a intentar ganar para que la duda se le quite al club si la tuviera”.

Precisamente por ello, el perfil de jugador que se sigue es el de futbolistas que pudieran mantenerse en el equipo a largo plazo: “Miramos jugadores que nos sirvieran para esta temporada, pero también para el año siguiente. Este equipo quedó campeón y solo han seguido tres jugadores, eso no es normal. Es verdad que hablamos con otros ocho o nueve, pero no pudo ser con ninguno”. Cuestionado directamente por las carencias en el lateral zurdo, donde solo dispone de Nano ha espetado que “en el lateral izquierdo hay deficiencias porque solo hay un jugador del primer equipo, pero nos vamos a centrar ahora en el partido. En Copa jugaron los jugadores Ponce y Carlos Martínez que estuvieron muy bien”.

También se le ha preguntado por la posible recuperación para la competición de Iván González, del que ha dicho que “no hemos hablado. El chaval se está recuperando, está con muchas ganas, está muy metido en el grupo, pero ha tenido una lesión difícil y la recuperación va bien pero lenta”.

Tampoco ha querido hablar de las posibles bajas que habría que dar en caso de acudir al mercado de mayores de 23 años: “Hay futbolistas que hasta hoy les ha podido faltar un puntito y a lo mejor lo empiezan a dar. Esas son las mejores incorporaciones que podríamos tener. Hay jugadores en los que hemos confiado mucho y que no han podido jugar por lesión, como Irizo. No lo hemos visto, pero si Irizo empieza a jugar es un grandísimo esfuerzo. No tenemos las bajas focalizadas, por si hubiera que darlas”.

Volviendo al choque de mañana, Monteagudo también ha hablado de la continuidad que le había dado al once en los últimos choques, que podría verse afectada por el parón invernal: “Un partido te lleva al siguiente, pero hay que ver ahora cómo estamos. La idea es hacer el equipo más competitivo posible. Veníamos bien y vamos a seguir en esa línea, aunque algunos nombres pueden cambiar”.

El técnico también ha valorado la situación de Chuli, que está teniendo menos protagonismo del que se esperaba, aunque afirma que lonve “bastante bien. Yo lo veo contento y alegre, dentro de que en lo futbolístico no le hemos dado lo suficiente o él no ha estado lo afortunado que queremos. No terminamos de ver al Chuli que queremos, pero yo lo veo bien. Ojalá que haga gol pronto para que suba su autoestima y podamos ver al Chuli que conocemos”. “Cuando él llegó creo que estuvo bien porque el equipo llegaba más arriba. Ahora llegamos menos, estamos más armados y nos hacen menos ocasiones, pero nos cuesta más hacer ocasiones. Me gustaría recuperar esa capacidad de generar más”. Para volver a ganar presencia en campo contrario Monteagudo ha confesado que el equipo debe mejorar en dos aspectos: “Ser ganadores en los duelos y la reacción cuando perdemos el balón, para volver a robar o hacer falta”.