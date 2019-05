Jesús Vázquez: “Lo que ha logrado esta plantilla es increíble”

Ahora que el Recreativo está a dos pasos de volver a Segunda División, ahora que el Decano vuelve a mirar a la Liga de Fútbol Profesional, ahora que suenan palmas por alegría... Ahora se echa la vista atrás y aparecen Jesús Vázquez y Núñez, los dos protagonistas de ayer en al Tertulia Deportiva que tuvo lugar en el Ciquitrake, y que pueden presumir, entre otras muchas cosas, de haber sido los dos últimos goleadores del Decano en la LFP. Fue el 7 de junio de 2015.

Son tantas las anécdotas que acumulan en su memoria estos dos símbolos del recreativismo reciente, del que no se ha rendido en los momentos de adversidad, que llama la atención que Jesús Vázquez aún conserve en su memoria ese momento. “Es verdad, yo marqué de volea”, rememora milagrosamente Núñez, que tiene una memoria más selectiva de los más de 530 partidos que ha disputado en su carrera.

El futuro más inmediato del Recre le llevará pasado mañana a Fuenlabrada. Hace unos años ambos estarían pensando las 24 horas en el partido, pero ahora viven con más calma, al menos Jesús Vázquez: “Ahora estoy muy tranquilo, con ganas de que llegue el domingo, pero nada que ver con cómo lo vivía cuando jugaba. Ahora me pondré a vivir el partido en los momentos previos. Estoy deseando que llegué porque estamos en un buen momento”. Núñez, por su parte, aún conserva un lado más pasional: “No es lo mismo que antes, pero yo sí lo siento todavía como algo mío. Pienso mucho, muchísimo todos los días en el partido”. A pesar de ello, el canterano del Real Madrid afirma que “no llevo mal el no poder jugar o el no formar parte porque hago balance de lo que me ha tocado vivir y he tenido situaciones parecidas y he sido afortunado, pero sería muy bonito estar ahí”.

Ambos coinciden en que su deseo siempre fue dejar al Recre en lo más alto, pero Núñez destaca que “no pudo ser, pero se salvó una situación complicada”. Eso sí, señala que “me voy a quedar con las ganas de estar en el balcón del Ayuntamiento. Espero vivirlo este año, aunque sea desde abajo”.

La satisfacción de ambos queda reflejada en las palabras del excentrocampista de Santa Olalla: “Yo me alegro muchísimo, es muy importante tener esta oportunidad de volver al fútbol profesional, porque no deberíamos de haberlo abandonado”. Y, a pesar de todo, Núñez se queda con que “Huelva me está demostrando que tiene memoria. Eso es bonito porque no es habitual en el fútbol, pero los que están logrando esto son los que están ahora”.

Y ahora hay una plantilla que acumula 22 encuentros sin perder y que ha firmado la mejor vuelta de la historia de Segunda B. “Pase lo que pase en el play off lo que ha logrado esta plantilla es increíble. Chapó para esta plantilla, para este cuerpo técnico... Todos soñábamos estar en el play off, pero estaríamos contentísimos si hubiésemos sido cuartos y entrando en la última jornada y encima han logrado ser primeros. Es muy difícil en el fútbol, sea la categoría que sea, estar 22 partidos sin perder. Este Recre ha ganado cuando ha estado bien, mal o regular. Lo valoraremos cuando pase el tiempo”, dijo Jesús Vázquez, a lo que Núñez agregó que “además se ha demostrado que para ser primero había que estar 22 partidos sin ganar, si se hubiera perdido algún partido hubiera quedado primero el Cartagena”.

Sobre la irrupción del Ayuntamiento a finales de diciembre Núñez comentó que “pensé que eso era muy necesario, pero no pensaba que fuera a cambiar el panorama de una manera tan drástica. Pensaba que se iba a vivir todo con más tranquilidad, pero no pensé que ya no se fuera a perder ningún partido. Todos siempre teníamos la idea en la cabeza de que la solución real para la situación del Recre era el ascenso y que lo demás eran parches”.

En cuanto al futuro, Jesús Vázquez considera que la solución no está en una posible venta: “Yo no abogaría por vender el club, el Ayuntamiento tiene que seguir vigilante. Espero que se siga teniendo voz la afición. La venta no dejaría de ser para que el club se convirtiera en un negocio y en ese negocio entraría el dinero de la afición y no me parece lícito”.

Ni Jesús Vázquez ni Núñez irán al Nuevo Colombino la próxima semana con camisetas o bufandas. El onubense señala que irá a “pasármelo bien”, mientras que el madrileño indica que “nunca he tenido una camiseta estando en la grada. Cuando iba a ver al Real Madrid no me la ponía, decía que el día que me la pusiera sería para jugar. Y así fue. La camiseta del Recre igual, es para jugar”. En lo que respecta al partido de ida Vázquez pronostica un 0-0 porque “creo que va a haber mucho respeto entre los dos equipos”, mientras que Núñez apuesta por el 1-1: “Me gusta”.

En cuanto al desarrollo del choque, Jesús Vázquez señaló que “ellos tienen que basarse en el partido de su casa porque saben que aquí lo van a tener complicado. Pero no sé qué hará Meré porque no es su estilo. Si el partido es lo que se presupone, que sea cerrado, creo que el Recre tiene pie y medio en Segunda División”.