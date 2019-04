Valentín: "La racha que llevamos no es normal"

El defensa del Recreativo Jesús Valentín ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino al término de la sesión de entrenamiento de hoy para hablar de la actualidad del Decano. El canario ha comenzado valorando la racha de 18 partidos sin perder que acumula el combinado albiazul, de la que ha dicho que "no es algo normal, es la primera vez que estoy en un equipo con esta racha. Nosotros pensamos en el domingo a domingo, en ganar y seguir con esta racha porque hemos visto que cualquiera gana a cualquiera y eso demuestra la dificultad que hay".

Para el ex del Córdoba la motivación del grupo está en "ganar ante nuestra gente y seguir sumando victorias", más allá de que la clasificación para el play off está a tiro de piedra. El zaguero no dudó en afirmar que, al margen del trabajo y del buen hacer del grupo, "estamos teniendo esa pizca de suerte que se necesita”.

Del encuentro ante el Sevilla Atlético ha comentado que “puede marcar un antes y un después. Desde que llegué no nos habíamos puesto por debajo en el marcador tanto tiempo. El otro día nos costó, el Sevilla nos defendió bien y nos lo puso difícil, pero desde que le expulsaron al jugador pudimos darle la vuelta al partido”. De la capacidad de respuesta del equipo en los últimos minutos ha indicado que "los partidos duran 95 minutos, el míster no los dice siempre. En 95 minutos puedes hacer dos goles en tres o cuatro minutos. Nosotros tenemos fe y creemos que podemos sacar cualquier tipo de partido".

"Nosotros tenemos que salir a ganar y a esperar resultados y si los otros equipos ganan habrá que esperar otra semana para lograr la clasificación matemática"

Del próximo rival del Decano, la Balompédica Linense (domingo, 12:00, Nuevo Colombino), ha señalado que "personalmente no lo conozco, pero lo que nos ha dicho el míster es que lleva unos cuantos partidos sin ganar y que vendrán a hacer su partido". Aunque el Recre tiene cierta ventaja con el quinto clasificado, Valentín advierte que "todavía esto puede cambiar mucho. Son cuatro partidos, doce puntos. Nosotros tenemos que salir a ganar y a esperar resultados y si los otros equipos ganan habrá que esperar otra semana para lograr la clasificación matemática". Mirando hacia el primer puesto, el insular ha explicado que "a mí me gustó mucho el Melilla, yo contra el Cartagena no estaba aquí y no lo conozco. El Melilla me gustó porque es un equipo fuerte y juega bien a la pelota".

De su participación en los partidos y su continuidad en el once inicial ha señalado que "cuando vine la sensación que tenía era la de venir a un equipo que lo estaba haciendo bien, que llevaba muchos partidos sin perder y sabía que iba a ser difícil entrar, pero el míster ha confiado en mí y espero seguir jugando". Un hecho que puede reducir las opciones de jugar de los centrales es que el equipo ha marcado sus tres últimos goles después de cambiar a defensa de cuatro: "En los últimos partidos cuando hemos marcado ha sido con defensa de cuatro, pero supongo que será porque los rivales nos están estudiando porque llevamos muchas jornadas sin perder. Ellos tienen sus ideas, pero nosotros estamos contentos con la defensa de cuatro y con la de cinco".