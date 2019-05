Iago Díaz: “No había vivido una racha así ni en alevines”

El futbolista del Recreativo Iago Díaz y el entrenador del Ciudad de Huelva Pedro Vadillo fueron los invitados a la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebró ayer, como suele ser habitual, en el Gastrobar Ciquitrake de la capital onubense. Ambos mostraron su aprecio por el deporte del otro e hicieron un análisis de lo que ha sido la temporada para sus clubes.

Con solo dos jornadas por delante y con la clasificación para el play off cerrada de manera matemática en el Recre es imposible no hablar de ascenso y de liderato. Iago Díaz tiene experiencia dando al salto a la categoría de plata a través de los dos caminos. Del largo “con el Lugo jugando tres eliminatorias” y del corto “con la Cultural en la eliminatoria de campeones”. De una forma una otra, el extremo asegura que para ascender “hay que tener buen equipo, pero es muy importante tener suerte. Cuando subimos con el Lugo ganamos al Cádiz por penaltis. Con la Cultural fuimos todo el año primero menos al final, que nos metimos segundos y luego recuperamos el liderato. Nos fue todo muy bien, pero aquí hemos tenido dificultades y las hemos superado. Yo tengo compañeros en otros equipos que están metidos en play off y nadie quiere enfrentarse a nosotros. Somos un equipo que defiende muy bien y ahora está metiendo todo lo que estamos teniendo”.

Si el Recre va a llegar con sus opciones de ascenso intactas a la promoción de ascenso va a ser por haber conseguido firmar una racha histórica de 20 partidos sin perder, una bestialidad: “Yo creo que no había vivido una racha de tantos partidos ni en alevines, no sé cuál será el récord total de Segunda B, pero no debe estar muy lejos”.

El Decano ahora tiene en su mano defender la segunda plaza, que le permitiría jugar la vuelta de la primera eliminatoria en casa, aunque Iago desvela que “hay gente que prefiere jugar la vuelta en casa y otros la prefieren fuera. Yo con el Lugo jugué todas las eliminatorias fuera y ascendimos. Subir en el Nuevo Colombino sería la hostia, pero si ascendemos da igual donde sea”. El ex de Almería o Ponferradina, eso sí, ya sabe cómo se tomaría el encuentro el Nuevo Colombino: “Ya vivimos ante el San Fernando lo que nos espera en el play off. A nosotros nos encantaría jugar siempre en un campo como el nuestro y lleno. En el play off tendremos dificultades, pero este vestuario tiene experiencia para leer bien los partidos”.

El catalán asevera que el vestuario “está muy ilusionado” con la posibilidad de devolver al Recre a la Liga de Fútbol Profesional y no pudo esconder que “cuando termino la jornada miro otros grupos, pero me fijo sobre todo en la primera plaza”. Si hablar de ascenso es una osadía, hablar de la planificación de la plantilla tras un hipotético ascenso se antoja aún más complejo, pero Iago Díaz quiso señalar que “la plantilla tiene nivel, lo está demostrando. Yo creo que hay una buena base que podría competir bien en Segunda”.

Sobre su futuro indicó que “si ascendemos tengo un año más. Si no ascendemos habría que verlo, pero siempre he dicho que estoy a gusto aquí. Aquí estoy disfrutando del fútbol otra vez, el año pasado estaba cerca de casa pero no lo pasé bien ni en lo personal ni en lo deportivo”. Díaz también aseguró que su sueño es “jugar en Primera” y que le ha sorprendido “Víctor, porque era al que no conocía y tiene mucha calidad”.

Pedro Vadillo, por su parte, fue socio del Recre, pero “ahora con los entrenamientos no puedo ir”, aunque sigue al Decano desde la distancia y entiende que “este es el año, llevan 20 partidos sin perder, pero está jugándose la primera plaza con el Melilla, que tampoco pierde. Como primero es mucho mejor porque no tienes tanta tensión ni tanta presión, el que pasa de segundo sabe que un mal partido lo deja fuera”.

También tuvo palabras para Salmerón, de quien dijo que “lo que está haciendo me parece espectacular. No deja que la plantilla se relaje y que mantengan esa concentración tan alta es difícil. Los jugadores saben que si no entrenan bien no juegan”.