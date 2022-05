El Recreativo de Huelva ata a su goleador

La secretaría técnica del Recreativo de Huelva sigue trabajando con paso firme de cara a la temporada 2022-23, y tras la reciente ampliación del contrato de Adriá Arjona, ahora ha sellado la continuidad de Juan Delgado por un año más.

"El Real Club Recreativo de Huelva y Juan Delgado han llegado a un acuerdo para que el delantero siga vistiendo de albiazul esta próxima temporada. El jugador finalizaba su contrato al término de la presente campaña, en la que se ha convertido en el máximo goleador del Decano, con 10 tantos en 24 encuentros. De este modo, el club prolonga el contrato de uno de los jugadores más destacados en la temporada del ascenso a 2ª RFEF", asegura el Decano en sus redes sociales.

Juan Delgado, nacido en la localidad sevillana de Écija hace 27 años (26 de junio de 1994) llegó al club el pasado verano procedente del Ciudad de Lucena, con el que había marcado 10 goles en 1966 minutos; el año anterior, en el Puente Genil, también marcó 10 tantos, en 1653 minutos.

Esta campaña recién terminada ha jugado 24 partidos, 13 de ellos como titular, con 1347 minutos en los que anotó 10 goles y recibió 3 amarillas. Ha sido el pichichi albiazul por delante de Arjona (9), Peter y Juanjo Mateo (6) y Chendo y Víctor Barroso (5). Sólo disputó 3 partidos completos (en Pozoblanco 1-1, en Rota 0-1 y en Huelva con Los Barrios 2-0).

Fue titular en la primera jornada, pero luego no volvió a aparecer en el once inicial hasta la jornada 10 contra el Puente Genil. Aceptó su rol de revulsivo, y con sus goles y su efectividad supo ganarse un sitio en el once y el cariño de los aficionados.

Su olfato goleador ha sido clave en muchos de los encuentros disputados por el conjunto albiazul, ya que en cuanto a minutos (1347) ha sido el 10º de la plantilla tras Rubén Gálvez (2593), Ismael Barragán (2562), Adriá Arjona (2508), Juanjo Mateo (2407), Manu Galán (2404), Víctor Barroso (2198), Pedro Pata (1845), Peter (1837) y Pablo Gallardo (1828).

De sus 10 goles, 6 llegaron siendo suplente y 4 titular; y 4 fueron en el Nuevo Colombino y 6 a domicilio. La mayoría llegaron en el tramo final de los partidos. Le marcó al Atlético Antoniano (0-2, anotando el 0-2 en el minuto 71), al Sevilla C (1-4, anotando el 1-3 en el 78), hizo doblete en la victoria por 3-1 sobre el Xerez CD (puso el 1-1 en el 54 y el 3-1 en el 89); logró el tanto del triunfo sobre el Pozoblanco (3-2, en el 72), fue decisivo en la victoria por la mínima en Ceuta viendo puerta en el 89, volvió a marcarle al Xerez CD en el triunfo por 0-2 (anotó el 0-2 en el 68); consiguió el gol del honor del Decano en el 89' en la derrota por 3-1 en Puente Genil; abrió el marcador en el minuto 21 en la victoria sobre Los Barrios (2-0), y su última diana llegó en el triunfo sobre el Cabecense por 3-0, abriendo la lata en el 15.