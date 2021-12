El Recreativo de Huelva, un equipo que reparte oportunidades y sin un once inicial definido

El Recreativo de Huelva ha cerrado una primera vuelta brillante en la que Alberto Gallego no ha tenido un once fijo, casi siempre ha introducido alguna novedad en el equipo inicial (sólo ha repetido en las jornadas 2 y 3, ante Ceuta B y Lucena) y ha dado continuidad a la línea defensiva con protagonismo para los veteranos (los tres jugadores más utilizados son Pablo Gallardo con 35 años, Rubén Gálvez con 28, e Ismael Barragán con 35).

Así, el once más utilizado por el técnico del Decano en esta primera vuelta sería el formado por Rubén Gálvez (1350 minutos), Juanjo Mateo (1057), Manu Galán (1144), Pablo Gallardo (1360), Ismael Barragán (1331), Pedro Pata (875), Adriá Arjona (1190), Víctor Barroso (1061), Peter (981), Cristian Terán (774) y Chendo Alarcón (759). Como principales alternativas están Marc Fraile (605), Ale Limón (557), Dani Sales (536), Juan Delgado (486), Álex Moreno (403) y Diawará (398).

Juan Delgado es el pichichi del equipo con 5 tantos, seguido de Juanjo Mateo, Peter, Adriá Arjona y Víctor Barroso (4), Chendo y Terán (3), Ismael Barragán, Anaba, Manu Galán, Pablo Gallardo y Pata (1).

En cuanto a amonestaciones, Manu Galán tuvo que cumplir un partido de sanción al sumar 5; al borde de la suspensión están Álex Moreno, Juanjo Mateo y Peter (4); con 3, Rubén Serrano y Pablo Gallardo; con 2, Ismael Barragán, Perotti, Diawará, Ale Limón, Arjona, Pata y Víctor; y con una, Chendo, Juan Delgado y Terán. Destacar que al Decano no le han mostrado ninguna roja.

Rubén Gálvez (15 partidos jugados, 15 titular y 1350 minutos): Titular indiscutible, lo ha jugado casi todo (sólo se ha perdido la última jornada) y es el Zamora del grupo ya que sólo ha encajado 8 goles.

Gonzalo Piña (1 partido, 90 minutos): Su buen trabajo en los entrenamientos fue premiado con la titularidad ante el Tomares, dejando la puerta a cero.

Ale Limón (8 partidos, titular, 557 minutos): Ha demostrado que se puede contar con él; un fijo en las primeras jornadas, no ha vuelto a aparecer desde la victoria sobre el Pozoblanco (3-2).

Anaba (3 partidos, 2 titular, 189 minutos y un gol): Ha pasado del ostracismo (muchos partidos sin ser convocado) a disputar los dos últimos encuentros completos, y marcando el gol del triunfo ante el Tomares. Un 'descubrimiento'.

Ismael Barragán (15 partidos, todos titular, 1331 minutos, 1 gol): Fundamental, imprescindible, clave en la zaga. Seguro, sobrio y sin errores atrás. Una garantía. Marcó ante el Rota (3-0).

Juanjo Mateo (13 partidos, 12 titular, 1057 minutos, 4 goles): El lateral derecho es suyo; jugador completo, bueno en defensa, con gran desgaste físico, sube al ataque y con efectividad; marcó al Puente Genil (2-0), Los Barrios (2-0) y dos al Pozoblanco (3-2).

Pablo Gallardo (16 partidos, 15 titular, 1360 minutos, 1 gol): El jugador que más minutos lleva, indiscutible para Alberto Gallego y líder de la defensa. Al igual que Barragán, vive una segunda juventud. Marcó ante el Sevilla C (1-4).

Peter (13 partidos, 12 titular, 981 minutos, 4 goles): Asiduo en el once inicial, ha jugado en varias posiciones. Desequilibrante, se ha convertido en el ídolo de la afición. Es el 2º jugador más sustituidos (9 veces); marcó al Ceuta B (2-0), en Lucena (1-1), al Puente Genil (2-0) y en la visita al Cabecense (0-1).

Rubén Serrano (7 partidos, 3 titular, 347 minutos): Un caso parecido al de Ale Limón; fue titular en Utrera, Los Barrios y Pozoblanco y tras este partido casi 'desapareció' del primer equipo, jugando 38 minutos en la visita al filial del Córdoba.

Adriá Arjona (16 partidos, 14 titular, 1190 minutos y 4 goles): Decisivo en el doble pivote, un todoterreno que trabaja para el equipo y con olfato de gol. Marcó en Los Barrios (0-2), hizo doblete en Cartaya (0-2) y anotó en Córdoba (1-1). Es el cuarto jugador con más minutos y uno de los más sustituidos (5).

Álex Moreno (9 partidos, 5 titular y 403 minutos). Le ha costado entrar en el equipo y jugar en su posición natural; va de menos a más y ha sido titular en 4 de los 5 últimos encuentros.

Dani Sales (13 partidos, 5 titular y 536 minutos): Un comodín de lujo, que se adapta a todas las posiciones del centro del campo; 13 titularidades pero en cinco fue sustituido; en 8 ocasiones salió desde el banquillo.

Diawará (12 partidos, 3 titular, 398 minutos): Salió en el once inicial al principio de la Liga (ante Ceuta B y Lucena) pero luego su papel ha sido el de revulsivo (9 veces ha salido desde el banquillo). El gol, su asignatura pendiente.

Enric Martínez (4 partidos, ninguno titular, 48 minutos): Las lesiones están condicionando su rendimiento; no tiene continuidad y apenas ha tenido protagonismo.

Manu Galán (13 partidos, 13 titular, 1144 minutos y un gol): Forma el trío mágico en el centro de la zaga junto a Ismael y Gallardo, ofreciendo un gran rendimiento. Tiene la confianza del técnico. Marcó al Xerez CD (3-1).

Marc Fraile (11 partidos, 7 titular, 605 minutos). Temporada con altibajos por la falta de continuidad, debe explotar en la segunda vuelta y ser más efectivo. Sólo ha jugado un partido completo (Ceuta B) y fue sustituido en 6 ocasiones.

Antonio Ponce (4 partidos, 1 titular, 135 minutos). Fue titular ante el Antoniano (0-2) y luego su aportación ha sido testimonial.

Chendo (10 partidos, 9 titular, 759 minutos y 3 goles). El delantero titular y la referencia arriba. Anotó los dos goles en Utrera (1-2) y uno al Gerena (2-0). Una lesión le ha tenido KO mes y medio.

Juan Delgado (11 partidos, 4 titular, 486 minutos y 5 goles). Fue titular en el debut Utrera y luego no volvió al once inicial hasta la jornada 10. Se ha ganado la titularidad con sus goles y su efectividad, siendo el pichichi del equipo con 5: Antoniano (0-2), Sevilla C (1-4), dos al Xerez CD (3-1) y uno al Pozoblanco (3-2). Lleva un mes lesionado pero se le espera para el inicio de la segunda vuelta.

Pedro Pata (14 partidos, 9 titular, 875 minutos, 1 gol): El puntaumbrieño es otra de las revelaciones, se ha asentado en el lateral izquierdo, con un gran nivel en ataque y defensa. Le marcó al Rota (3-0).

Perotti (9 partidos, 1 titular, 164 minutos): Ha tenido oportunidades, pero sin continuidad; sólo una vez salió de inicio (ante el Xerez) y aún no ha marcado.

Cristian Terán (11 partidos, 10 titular, 774 minutos y 3 goles): Jugador de la máxima confianza del técnico, tiene en vilo al recreativismo, puesto que le están haciendo pruebas para saber qué tiene y cuánto tiempo de recuperación necesita. Marcó al Antoniano (0-2) y dos al Sevilla C (1-4).

Víctor Barroso (16 partidos, 14 titular, 1061 minutos y 4 goles). Lleva la manija en la medular junto a Arjona. Ha puesto su clase al servicio del equipo. Es el jugador más sustituido (11 veces) y ha marcado en 4 ocasiones: Ceuta B (2-0), Rota (3-0), Conil (1-1) y Gerena (2-0).