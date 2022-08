Fran Ávila, agradecido con el Recreativo de Huelva "por la paciencia que ha tenido"

El Recreativo ha presentado a dos de sus nuevas incorporaciones para esta temporada, el lateral izquierdo Fran Ávila y el extremo Víctor Morillo, ambos procedentes del San Roque de Lepe.

Dani Alejo, director deportivo del Recre, aseguró que Ávila “es un lateral de gran recorrido, con buen pie y le gusta proyectarse en ataque”. “Agradecerles la disposición que tuvieron para incorporarse al proyecto y conseguir el objetivo, que es subir de categoría”, añade Alejo.

Fran Ávila agradeció a Dani Alejo “y a todos los componentes del Recreativo de Huelva por la paciencia que han tenido y sobre todo por las ganas de que estuviera aquí. Encantado de estar en este gran club”.

Su llegada al Decano ha sido uno de los ‘culebrones’ del verano, puesto que tenía un año más de contrato con el club lepero: “Han sido días complicados, duros, no veía el día de que llegara el fin, pero mi representante y Dani (Alejo) hablaron con el San Roque, se llegó a un acuerdo, y contento de estar aquí”.

“Los últimos días tuve ofertas de varios clubes de Primera Federación, pero mi primera opción era estar aquí; en los últimos días (la situación) se complicó un poco y estuve con incertidumbre”, añade.

Dani Alejo intervino para aclarar la llegada del jugador, ya que el San Roque y el Decano no dieron la misma versión respecto a si hubo traspaso o no. “El acuerdo que tenemos con Fran cuando empezamos las negociaciones en ningún momento ha variado. Tengo que darle las gracias a Fran por su disposición y sus ganas y por estar ganando menos dinero. Esa propuesta económica que tenía es la que hemos cumplido, y él de su dinero paga al San Roque y gana menos. También hay que agradecer al San Roque su predisposición para dar facilidades para que el acuerdo pudiera ser efectivo; evidentemente si no hubiera querido no lo habría puesto fácil y a lo mejor Fran no hubiera podido abonar esa cantidad (para desvincularse) y no hubiera podido venir con nosotros. Esa es la situación”.

Si el comunicado del San Roque no se ajusta a la realidad, no podemos sacarlo", afirma Alejo

Manolo Santana, director deportivo del club aurinegro, denunció que no se había cumplido el pacto entre ambos clubes: “Si el comunicado que pretenden sacar no se ajusta al cien por cien a la realidad, no podemos sacarlo”, concluye Alejo.

Fran Ávila retomó la palabra para comentar que estuvo en la cantera del Recre y ahora vuelve como mejor futbolista. “Hace 9 o 10 años que estuve aquí, era un chaval; he mejorado en el aspecto ofensivo, que a lo mejor era lo que me faltaba. Por lo demás sigo igual, carrilero, me voy al ataque...”.

Ha jugado en muchas ocasiones con tres centrales y este año Abel Gómez apuesta más por un clásico 4-2-3-1 con dos centrales y dos laterales: “El año pasado jugaba más de carrilero que de lateral, pero en años anteriores siempre he jugado de cuatro y no creo que me vaya a afectar en nada”.

Sobre sus primeros días como albiazul comenta que “estoy encantado de estar a las órdenes de Abel; los entrenamientos son intensos y muy buenos, y con muchas ganas de que empiece la temporada”.