Sergio Jiménez y Quezada siguen el plan previsto

Suscitó cierta preocupación que jugadores como Sergio Jiménez o Gustavo Quezada jugasen menos minutos en el encuentro amistoso del pasado sábado ante el Riotinto que el resto de sus compañeros, pero todo forma parte de un plan previsto por el cuerpo técnico albiazul.

La idea de Alberto Monteagudo y su equipo de trabajo es que los dos centrocampistas vayan entrando paulatinamente en el ritmo de trabajo de sus compañeros y terminen adquiriendo unos niveles óptimos para el inicio del campeonato. Hay que recordar que ambos jugadores sufrieron lesiones de importancia en la pasada campaña y, a pesar de que están totalmente recuperados de ellas, es aconsejable que su adaptación sea gradual para evitar cualquier contratiempo que pueda poner en peligro la realización de la pretemporada por su parte.

El que no jugó ningún minuto el pasado sábado fue el extremo canterano Víctor Barroso, que se retiró del primer choque de pretemporada, el que ganó 1-3 el Decano en Aroche, con una molestia muscular y no fue de la partida ante el Riotinto. Eso sí, antes del inicio del duelo en tierras mineras Víctor se ejercitó con normalidad, por lo que su ausencia en el duelo se debió a una medida de precaución para evitar agravar una molestia muscular que no debería impedir al onubense estar a disposición de Monteagudo mañana en Cartaya.

Por otro lado, el concurso en el choque del pasado sábado de los últimos fichajes del Decano, como Irizo o Quique Rivero, ha supuesto que varios de los jóvenes canteranos que comenzaron la pretemporada a las órdenes de Alberto Monteagudo ya estén entrenando y jugando con el Atlético Onubense, como son los casos de Adrián Moyano o Álvaro Cascajo. El resto de canteranos también irá ubicándose en sus respectivos equipos con el paso de los días si todo transcurre con normalidad.