Yaimil Medina: "El Recreativo de Huelva es un club histórico y tiene una afición de locos"

Yaimil Medina es una de las apuesta del Recreativo de Huelva para la temporada 2020-21. El joven extremo venezolano ocupa plaza de sub23 y llega cedido por el Albacete tras jugar la pasada campaña en el Marbella, con el que disputó 18 encuentros. El joven jugador comenta sus primeras impresiones en una entrevista para la web del Decano.

¿Qué tal sus primeros días en Huelva? ¿Está contento de estar en el Recre?

Antes de nada quiero agradecer a la gente de Huelva el recibimiento que me ha dado. Estoy muy contento de estar aquí, me siento muy cómodo, desde que llegué la gente ha estado enchufada, escribiéndome para darme la bienvenida y estoy muy contento. Tengo muchas ganas de jugar.

¿Cómo se decidió su fichaje por el Decano?, ¿qué motivos le animaron a venir?

Uno de los motivos fue que es un club tan histórico; estuvo en Primera División y tiene una afición de locos, esos fueron los principales motivos que me animaron a venir aquí.

¿Cuáles son sus principales características como jugador?

Me considero un jugador rápido, desequilibrante y con visión de juego. Me gusta buscar el área y el gol, así como dar asistencias a mis compañeros.

¿Cuál es su objetivo para esta temporada?

Quiero ayudar al equipo en todo, llevar al club a pelear por cosas importantes, estar entre los primeros y subir a este equipo a donde se merece.

Tras varios meses sin actividad, por fin han vuelto los entrenamientos, ¿cómo han sido estos primeros días con sus compañeros y el cuerpo técnico?

Yo acabé recientemente con el Marbella en playoff y realmente no he parado. Me he sentido muy bien físicamente y muy cómodo con mis compañeros, son un grupo sano de jugadores que han tenido recorrido y se ve que son buenas personas, tanto dentro como fuera del campo.

La afición se ha mostrado muy ilusionada con su fichaje, ¿tiene algunas palabras para el recreativismo?

Les doy las gracias por todos los mensajes que recibí, eso me motiva aún más para darlo todo y ayudar al equipo a estar arriba. Decirles de corazón que van a tener a un venezolano que va a dejarse todo en el césped en cada partido.