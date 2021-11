El Recreativo de Huelva se pone el mono de trabajo para sacar tres puntos de oro (0-2)

El Recreativo de Huelva sumó tres valiosos puntos que le reafirman como líder intratable al imponerse a Los Barrios por 0-2 con un gol de Juanjo Mateo y otro de Arjona en la prolongación en un partido disputado en el campo de Los Cortijillos, cuyas reducidas dimensiones condicionaron el desarrollo del choque. El Decano no realizó un partido brillante pero supo adaptarse a las condiciones para superar a un correoso rival, intenso pero sin efectividad.

No era un partido más; el conjunto albiazul tenía que luchar contra Los Barrios... y contra las circunstancias, por lo que los pupilos de Alberto Gallego tenían que adaptarse al terreno de juego (césped sintético) y a sus dimensiones (probablemente el campo con las medidas más reducidas de todos los que jugará en esta temporada), dos factores que jugaban en contra.

Ambos equipos afrontaban el partido con dinámicas bien distintas. El Recreativo, exhibiendo liderato, disfrutando de un momento dulce, en dinámica ganadora, con una defensa que apenas hace concesiones, y generando fútbol y ocasiones en ataque.

La otra cara de la moneda es el conjunto barreño, que no termina de arrancar y está en tierra de nadie; se encuentra cómodo en casa, pero la derrota de la semana pasada en Córdoba por un aplastante 7-1 le ha dejado tocado y con muchas dudas. Sabe que en un cara a cara con el Decano tiene todas las de perder, pero un campo tan pequeño le favorece, hace que no se note tanto la diferencia de calidad; y sus bazas pasan por ganar todos los duelos directos, de ahí que esté obligado a sudar la camiseta más que el rival si quiere rascar un resultado positivo.

Para empezar, Alberto Gallego volvió a modificar el once inicial, en parte obligado por las lesiones, en parte por cuestiones tácticas; así, respecto a la pasada jornada perdieron la titularidad Pedro Pata y Adriá Arjona ocupando sus puestos Dani Sales y Rubén Serrano.

En la primera jugada del encuentro el conjunto onubense ya dejó claras sus intenciones: nada de rasear el balón e intentar jugarlo, sino balones en largo intentando sacar ventaja de las segundas acciones.

La primera ocasión (m. 4) se genera en un balón en largo para Cristian Terán, pero el meta sale de portería para tapar huecos y desviar a córner; se saca y nueva oportunidad visitante, pero Rubén Serrano remata flojo. A los 10 minutos da señales de vida Los Barrios con un potente pero centrado disparo de Guti que aborta Rubén.

El encuentro responde a lo previsto en su primer cuarto de hora: intensidad, mucha presión por parte de ambos equipos (facilitada por la aglomeración de jugadores en la parcela central), poco toque en corto y mucho balón en largo (la mayoría de las veces con poca precisión), ya que cuesta un mundo enlazar las jugadas y dar tres pases seguidos.

Un balón perdido por Manu Galán genera un contragolpe bien llevado por los locales que termina con un disparo de Segura en el área pero bloca bien Rubén (22'). La presión de ambos equipos es efectiva, apenas hay tiempo para pensar y las ocasiones claras escasean. Dani Sales lo intenta sin precisión desde fuera del área en el enésimo rechace de la defensa.

Acarició el 0-1 el Recre en una buena jugada en la que intervienen Víctor Barroso y Terán y culmina Peter con un disparo en el área que se marcha ajustado al palo (27'). Al minuto el remate de cabeza de Manu Galán tampoco encuentra premio.

El Decano continúa asediando la meta visitante a base de centros y un buen servicio de Peter lo remata Rubén Serrano, con potencia pero sin precisión. La réplica llega con un disparo de Guti desde el medio campo que a punto está de sorprender a Rubén, pero el balón salió muy cerca del larguero (35'). Peter, muy activo, la tiene en el 38 pero el meta 'vuela' para enviar a córner el disparo del nigeriano. En el 44 el Recre reclama penalti sobre Terán por un agarrón que el árbitro no estimó como pena máxima, llegándose al descanso con el 0-0 inicial.

Alberto Gallego le dio continuidad a su once inicial y no realizó cambios en el intermedio. Al Decano le costó entrar en esta segunda mitad; en los primeros minutos el cuadro barreño dio más sensación de peligro; a los 52 minutos Guti se marcha en solitario hacia la meta onubense, pero Peter le gana en velocidad y aborta el peligro; el propio Guti lo intenta un minuto después con un disparo que detiene un seguro Rubén. Los Barrios se activa ante un equipo visitante que no termina de despertar y no da sensación de peligro en estos minutos.

Pero a la primera que tiene el Recre golpea con fuerza: gran jugada que inicia Dani Sales, avanza, pasa a Peter y este centra para que Juanjo Mateo anote el primero del choque (0-1). El lateral derecho está en racha, ya que también abrió el marcador hace una semana ante el Puente Genil.

Empieza un nuevo partido con ese tanto, pero la tónica sigue siendo la misma. Los Barrios ha perdido frescura y el Recre se mantiene firme y seguro atrás. Víctor tiene tiempo para controlar el balón en la frontal del área y lanzar un disparo que se marcha por encima del travesaño (m. 64').

A balón parado tiene Los Barrios una buena ocasión en el lateral del área pero el meta onubense despeja, que interviene poco después ante un disparo centrado. Alberto Gallego mueve de nuevo el banquillo dando entrada a Enric Martínez, Perotti y Diawara confiando que los cambios supongan un revulsivo, como pasó ante el Sevilla C.

A la contra el conjunto albiazul genera mucho peligro, pero le falta efectividad, algo que reclamó Alberto Gallego a sus jugadores tras el partido con el Puente Genil. Si se perdona, puede costar caro. El meta de Aracena vuelve a salvar a su equipo con una buena intervención en un balón que se colaba junto al poste (m. 79'). Hasta el final, querer y no poder de Los Barrios ante un Recre que sentenció en el tiempo añadido con una gran jugada individual de Diawara, que regatea al meta y le pasa a Arjona para que marque a placer a puerta vacía; la singladura hacia el ascenso de categoría marcha viento en popa.

Ficha técnica

Los Barrios: Dela, Nacho, Blas, Funes (Ferrer, 70), Santi, Dani Moreno, Mario, Segura, Alexis, Fernando y Guti.

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Manu Galán, Pablo Gallardo, Ismael Barragán, Dani Sales (Adriá Arjona, 65), Víctor Barroso (Enric Martínez, 74), Rubén Serrano, Cristian Terán (Perotti, 74), Peter y Juan Delgado (Diawará, 74).

Árbitro: Jiménez Villalba (Ceuta). Mostró cartulina amarilla a Dani Moreno, Funes, Santi, Juanjo Mateo, Manu Galán, Rubén Serrano.

Gol: 0-1/Minuto 57. Juanjo Mateo. 0-2/minuto 93. Arjona.

Incidencias: Partido correspondiente a la 11ª jornada del grupo 10 de Tercera RFAF disputado en el campo Antonio Gavira de Los Cortijillos, ya que el estadio donde juega habitualmente el conjunto barreño está siendo resembrado. Se llenaron las 550 localidades que había disponibles, con la presencia de unos 300 aficionados de Huelva. Estuvieron el presidente y el director deportivo del Decano, José Antonio Sotomayor y Daniel Alejo, respectivamente.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN