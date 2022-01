El Utrera le arrebata el liderato al Recreativo de Huelva gracias al mejor goalaverage

Lo que parecía casi imposible hace casi un mes se ha hecho realidad para desgracia del Recreativo de Huelva, que ha perdido un liderato que parecía de su propiedad. El hecho de que el Decano aplazase su partido contra el Ciudad de Lucena (por tres casos de covid en el conjunto cordobés) unido al triunfo del Utrera sobre el Cabecense (3-0, con dos goles de Plusco y uno de Rubén Cruz) han propiciado que los utreranos se sitúen al frente de la clasificación, aunque con un partido más que el conjunto que entrena Alberto Gallego.

Así, tras la jornada 20, es líder el Utrera con 42 puntos en 18 partidos (13 victorias, 3 empates y 2 derrotas), seguido del Recreativo de Huelva con los mismos puntos en 17 encuentros (13 partidos ganados, 3 empatados y 1 perdido), seguidos del Xerez CD y el Ciudad de Lucena, ambos con 32 puntos en 16 encuentros. El primer puesto es para los sevillanos gracias al goalaverage: 39 goles a favor por 15 en contra, por 33-10 de los albiazules.

En la jornada 6 el Recreativo aprovechó el turno de descanso del Gerena para colocarse como líder. Pese a empatar en Conil, mantuvo su privilegiada posición y ya no abandonó el primer puesto en todo lo que restaba de año. Con el paso de las semanas el conjunto albiazul fue incrementando su ventaja sobre sus perseguidores, llegando a ser de 8 puntos en la jornada 13 (el 28 de noviembre) sobre un Utrera que ya se atisbaba como su principal oponente. El empate del Decano ante el filial del Córdoba permitió al Utrera recortar la diferencia, y las seis victorias consecutivas de los sevillanos le han dado como premio ese primer puesto provisional, una inyección anímica para ellos y que debe servir de aliciente para que el Recreativo recupere pronto el trono de la categoría.

La jornada ha vuelto a tener como protagonista al covid y, al igual que sucedió la pasada jornada, sólo se han disputado dos de los ocho encuentros que estaban programados (Los Barrios-Gerena; y Utrera-Cabecense). Los aplazamientos de partidos están alterando el calendario, provocando que casi todos los equipos tengan que jugar en una jornada intersemanal para recuperar el terreno perdido.

Así, la pandemia ha condicionado enormemente la competición sobre todo desde que comenzó el 2022, y en especial el grupo 10 en el que milita el Decano; de los 24 encuentros previstos en estas tres últimas jornadas sólo se han disputado 9. No hay ningún equipo que haya jugado los tres partidos; es más, hay clubes que todavía no se han estrenado en este nuevo año, casos de Xerez CD y Tomares. Las perspectivas a corto plazo no son demasiado halagüeñas y es probable que aumenten los encuentros aplazados, por lo que es fundamental tener plantillas amplias para afrontar con garantías un calendario que estará bastante cargado en esta segunda vuelta.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN