Los siete pecados capitales del Recreativo

El Recreativo de Huelva llega al tramo final con la obligación de no bajar una categoría más en una temporada que está siendo para olvidar. El Decano ha rendido durante la primera fase muy por debajo de lo esperado, con el castigo de perder una categoría, y ahora debe enderezar el rumbo para evitar un nuevo descenso.

El bajo rendimiento de los fichajes; los partidos domicilio, el no tener un once claro, la poca aportación de varios pesos pesados de la plantilla, la falta de equilibrio ataque/defensa, la inestabilidad en el banquillo y los finales de partido han afectado a un equipo que inicia este domingo ante el Yeclano una lucha por su supervivencia.

El conjunto albiazul llevó a cabo el pasado verano una importante renovación en su plantilla, incorporando a Yamaguchi, Leal, Madrigal, José Antonio González, Dani Molina, Santana, Jesús Valentín, Yaimil Medina, Szymanowski, Sillero, Moha y Seth; en general, el rendimiento ha sido decepcionante y no han dado el salto de calidad que se esperaba salvo contadas excepciones.

Los partidos a domicilio han sido y siguen siendo un calvario para el Recreativo, que acumula más de 14 meses sin ganar como visitante. El equipo es otro cuando juega lejos del Nuevo Colombino y nadie, ni jugadores ni entrenadores, encuentra una explicación y una solución. Es una de las asignaturas que debe aprobar el equipo de la mano de Carlos Pouso.

El Recreativo tampoco ha tenido un once fijo durante la temporada; ya sea por decisiones técnicas, por lesiones (en varias ocasiones) o por sanciones (en muy pocos casos), lo cierto es que el equipo inicial del Decano ha ido variando de jornada en jornada, sin encontrar la deseada continuidad.

Los pesos pesados del equipo no han aportado lo que se esperaba de ellos. Jugadores como Valentín o Szymanowski no han sido los de su primera etapa en el club, otros como Diego Jiménez, Chuli, Morcillo, José Carlos, Alberto Martín no han tenido el protagonismo y el liderazgo que se suponía por experiencia, y sólo Quiles ha aportado luz, aunque para ello hubo que esperar al cambio de técnico.

Otro problema es que el Recre nunca ha encontrado durante la temporada el equilibrio entre ataque y defensa. Cerró la primera fase con 29 goles a favor (segundo ha sido el San Fernando con 22) siendo uno de los equipos con más pegada de toda la Segunda B; pero también ha sido de los que más goles ha encajado (27), sólo superado por los 33 del Marino. Y eso le ha impedido sacar rendimiento a sus goles; además, sólo en cuatro partidos ha logrado dejar su puerta a cero.

El banquillo del Recreativo tampoco encuentra estabilidad, ni esta temporada ni en los últimos años. La apuesta por la continuidad de Claudio Barragán no funcionó y el club apostó por Antonio Calle como su sustituto, pero las cifras no mejoraron, no fue el revulsivo esperado y ahora se apuesta por Carlos Pouso para que reactive a la plantilla en esta decisiva segunda fase.

Por último, el Decano ha ‘regalado’ demasiados puntos en los minutos finales de los encuentros, algo difícil de entender en una plantilla con mucha veteranía y experiencia. Siete puntos han ‘volado’ en el último cuarto de hora, precisamente cuando el equipo no estaba para regalos.

Ahora, de la mano de Carlos Pouso, toca empezar de cero, enmendar los errores y levantarse para no seguir dando pasos hacia el precipicio.