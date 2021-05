El alcalde y el nuevo presidente del Decano lanzan un mensaje de ilusión y unidad

El Ayuntamiento de Huelva, como accionista mayoritario del Recreativo, ha presentado al nuevo presidente de la entidad, el abogado José Antonio Sotomayor, el encargado de liderar el nuevo proyecto que debe conducir al Decano a la categoría perdida como primer paso para reverdecer viejos laureles.

Si el domingo el equipo cerraba una temporada lamentable en lo deportivo, con un segundo descenso de categoría que le obligará a jugar la próxima temporada en la Tercera RFEF, en el resto de apartados ha comenzado una renovación con la que se quiere inyectar savia nueva y cerrar un ciclo.

En la campaña 2021-22 habrá un Recreativo que en nada se parecerá al actual, estrenando presidente, directiva, director deportivo, entrenador y plantilla.

El primer paso ya está dado al conformarse un nuevo consejo de administración, que tiene como figura visible a José Antonio Sotomayor como presidente. Estará acompañado por Carlos Hita como consejero delegado una vez que lo haga oficial el consejo, Paco Muñoz como secretario pero sin pertenecer al consejo y Francisco Martínez Ayllón en representación de Huelva Deporte; quedaría por nombrar el representante del Ayuntamiento.

En el acto celebrado en el Ayuntamiento, el alcalde Gabriel Cruz manifestó que “son momentos en los que uno siente la temporada tan desastrosa en lo deportivo; en casi 50 años con el Recreativo no recuerdo una temporada peor que nos lleva a la quinta categoría nacional. Son momentos muy duros para los recreativistas, pero ahora toca levantarse, tirar de ilusión y unidad, y si algo ilusiona es el nombramiento de José Antonio como presidente”.

El alcalde elogió al sustituto de Manolo Zambrano. “No sólo tiene una gran trayectoria profesional y un gran prestigio en la sociedad onubense, sino un pasado recreativista que se traduce en su antigüedad como socio y además es de los accionistas más importantes del club, además de estar contrastada su entrega y compromiso con el Decano, pues ha estado presente en campañas de salvación, colaborando con la Federación de Peñas... Estamos en buenas manos”. Cruz destacó que los objetivos son “recuperar la ilusión y la unidad y construir un proyecto sólido, solvente, profesionalizar el club y adaptarnos a la nueva categoría”.

Trabajará con la propiedad, pero tiene plena autoridad", asegura el alcalde sobre Sotomayor

Sobre el papel que tendrá el nuevo presidente, afirma que “trabajará con la propiedad pero tiene plena autoridad; José Antonio asume la responsabilidad de dirigir al club y por encima suya no habrá nadie, tiene la confianza absoluta de la propiedad”.

Por último, el alcalde tuvo palabras de recuerdo y de elogio para Manolo Zambrano y para todos aquellos que dieron el paso al frente “cuando nadie quería asumir riesgos; ellos demostraron un enorme recreativismo; hay que agradecerles su trabajo y tenemos una deuda con ellos”.

José Antonio Sotomayor, en sus primeras palabras, tuvo un recuerdo para las víctimas del covid y para todos los recreativistas fallecidos en los últimos tiempos. Asume la responsabilidad por la mala temporada y “pedimos perdón a la afición en primer lugar; ni en nuestros peores sueños podíamos pensar que íbamos a caer en el pozo y en la vergüenza ajena; pero el luto tiene que pasar, llegar hasta hoy, y a partir de aquí, ilusión y unidad”, reiterando la línea marcada por el alcalde.

“Siento el Recreativo y me da igual en la categoría en la que esté, es el Decano, es transversal... no voy a entrar en consideraciones políticas o de otro tipo, el Recreativo tiene que ser de los recreativistas y ahí cabemos todos. Somos una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) que se rige por leyes mercantiles, pero también tenemos un componente anímico, emocional, social, somos un BIC (Bien de Interés Cultural)... y conjugar todas esas naturalezas no es fácil”.

Puso como ejemplo el Amorebieta, que ha ascendido a Segunda con sólo 1.600 abonados, y se mostró “abrumado” por todas las felicitaciones recibidas tras conocerse su nombramiento.

“No le he pedido casi nada a Gaby (el alcalde). La independencia respecto a la propiedad es imposible porque tiene el 97-98% de las acciones y es quien decide. Es un honor dar este paso, pero también soy consciente de las limitaciones que puedo tener en determinados momentos”, dejando claro que no tiene apego al cargo. “No me importaría pasar a la historia como Sotomayor el breve”.

Defiende que “tenemos que volver a ser lo que fuimos, defender la caballerosidad, los valores, ojalá cuando perdamos sepamos aplaudir al rival... eso es posible y son mis convicciones”. Su presencia en el club confirma el compromiso de la abogacía con el Decano, ya que tres de los cuatro consejeros son abogados.

Tendremos que ver qué facultades vamos a delegar en el nuevo consejero delegado"

También habló sobre el posible conflicto de intereses que pueda haber con Carlos Hita. “Al consejero delegado lo nombra el consejo de administración, y Carlos Hita ahora es gerente; luego tendremos que ver qué facultades vamos a delegar en el nuevo consejero delegado. Jerárquicamente la situación está clara”.

Sotomayor afirmó que “el error de este año ha estado en el aspecto deportivo, pero en las cuentas y en otros apartados esenciales estamos remontando. Se pagó a Krypteia, a Eurosamop, se terminó de pagar el concurso de acreedores... y si la pelota llega a entrar hubiera sido una temporada magnífica”.

Por último, consideró fundamental los 3,5 millones de euros que aportará el Ayuntamiento al club. “Será importante para pagar lo que debemos y uno llega más relajado (con este respaldo), que es mérito de la anterior directiva. Entiendo, pero no comparto, a los que dicen que el Ayuntamiento no debe dar esa cantidad a un club”, y cambiando de tema, se posicionó al lado del Ayuntamiento al decir que “no estoy a favor de la gente que viene y no compra el club pero quieren llevar la parcela deportiva”.