Alfonso: "No me lo pensé cuando me llamó el Recre"

El Recreativo ha presentado este mediodía al extremo Alfonso Fernández, futbolista que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en las filas de El Ejido y que ha sido definido por Juan Antonio Zamora como "un jugador de banda, extremo zurdo, potente y rápido y con facilidad a la hora de definir". El secretario técnico recreativista ha comentado que "llevo mucho tiempo siguiéndolo, le gusta al míster y por su edad creo que le queda un gran futuro y espero que nos dé un salto de calidad".

El jugador motrileño se ha mostrado "contento de pertenecer a este club y agradecido por la confianza de Zamora y el míster, espero devolverla en el campo con mi mejor nivel". El extremo ha asegurado que su intención es "intentar demostrar el jugador que soy, estoy muy ilusionado". Alfonso ha aseverado que "no me lo pensé mucho. Cuando el Recre me llamó... Un club tan grande, de otra categoría... Me decidí por este proyecto".

A pesar de llevar pocos días ejerciendo de jugador del Decano, Alfonso ha indicado que "la impresión es buenísima, los compañeros me han acogido súper bien y estoy muy a gusto". Cuestionado por el salto de un equipo descendido, El Ejido, al campeón del Grupo IV, el volante zurdo ha explicado que "es una oportunidad muy grande para mí". Por último, Alfonso también se ha definido como "un jugador de banda, sobre todo izquierda. De mucha velocidad y desborde, de trabajo para el equipo y creo que también tengo llegada".