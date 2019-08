Alberto Monteagudo, satisfecho

El Recre sigue preparándose para iniciar la temporada. El cuadro de Alberto Monteagudo cuenta sus encuentros amistosos por victoria, aunque es cierto que los cuatro partidos que ha disputado hasta ahora han sido ante rivales de inferior categoría (Aroche, Riotinto, Cartaya y Xerez CD). El técnico valoró al término del duelo en La Juventud que “es pretemporada y evidentemente siempre es bueno ganar, gusta pero no le doy mucha importancia. Queremos prepararnos, mejorar cada día la idea de juego, lo que queremos y mejorar también el tema físico”. “Estoy contento porque vamos en la preparación correcta y cada día estamos mejor aunque llevábamos muchos entrenamientos y estábamos pesados”, señaló.

De momento, Monteagudo parece estar gestionando su plantilla sin dar demasiadas pistas del posible once que podrá presentar en la primera jornada, aunque el ex de Lugo o Almería aseguró que “es muy pronto para hablar de titulares, pero estamos intentando dar minutos a la gente. Faltan futbolistas aún, tenemos tres fichas de mayor y vamos a mirar que nos da el mercado en el tema de los sub 23. Es cierto que deben ser futbolistas importantes por la jerarquía que tienen en la categoría. También Morcillo, Diego Jiménez... La portería también va a estar muy competida este año. Yo creo que los jugadores están contentos y están haciendo las cosas bien. La titularidad en el futbol depende de mil cosas, pero estamos dándole mas minutos a unos futbolistas y seguramente en el próximo partido se los daremos a otros, pero es la preparación que teníamos planificada”.

Sobre la competencia en la portería y la utilización de dos fichas para mayores de 23 años en una posición tan específica aseveró que “siempre se tiene un portero sub 23 por el tema de las fichas de Segunda B. Es un lujo tener dos porteros mayores, pero también está la otra lectura de que debe ser un sub 23 de mucho nivel porque, si tienes la desgracia de que el portero titular se lesione, puedes tener un problema. Álex había trabajado muy bien el año pasado, Zamora me habló muy de él, de su manera de enfocar el vestuario y, en principio, decidimos mantener eso así y estoy contento con los dos”. Por último, Monteagudo destacó a Alfonso, del que dijo que “si saca su potencial llamara a las puertas de la liga profesional y ojalá lo saque porque nos ayudará mucho”.