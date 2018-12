“Hemos cambiado la actitud para remontar”

El entrenador del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino para analizar el encuentro que su equipo ha disputado ante el Recreativo Granada. Ha comenzado el míster albiazul haciendo una valoración del encuentro y señalando que “en la primera parte hemos empezado bien. El partido estaba igualado. No había grandes ocasiones, aunque ellos tenían un ritmo superior. En los últimos veinte minutos del primer tiempo hemos perdido confianza con el balón y le hemos dado metros para tener la pelota, pero sin que nos llegasen a generar problemas. En la segunda parte en una falta que no hemos lanzado bien ha llegado una acción que no hemos defendido bien y han hecho el gol. A partir de ahí hemos subido la intensidad y la actitud ha sido muy buena”.

En contra de lo que expresó el preparador del Recreativo Granada, Pedro Morilla, Salmerón ha opinado que “no creo que el resultado sea injusto. ¿Cuántas ocasiones han tenido ellos? A veces las sensaciones engañan. Nosotros, salvo en dos pelotazos al final, no hemos sufrido”. Tampoco ha querido el míster del Decano centrar los méritos del triunfo en el doble cambio que realizó tras el gol del filial nazarí: “Cambia la actitud. Hemos estado bien toda la primera parte, pero en los últimos quince minutos hemos tenido momentos malos. Hemos querido darle otra situación al partido y ha salido bien”.

El entrenador del Recreativo ha explicado la entrada de Pina en el once y la presencia de Traoré y Llorente en el doble pivote: “Sabiendo que ellos son un equipo muy fuerte,un equipo que opta al ascenso, como se ha podido ver, y que tiene jugadores que son fichados de todos los equipos y con un presupuesto muy alto hemos querido reforzar la defensa. La situación ha sido manejable hasta que hemos perdido la confianza. No queríamos ser más defensivos, sino que queríamos tener más velocidad con Iago más adelantado”.

Sobre la situación con la que se va el equipo a las vacaciones invernales ha explicado que “me faltan cinco o seis puntos. Hay que ser ambiciosos, pero es la posición que tenemos”. Después de haber pasado varias jornadas sin sacar provecho en el balón parado, el Recre ha conseguido sacar ventaja de ellas: “El fútbol tiene estas situaciones. Mejoramos mucho con Víctor en el balón parado. Ya hemos hecho 4-5 goles y espero que en el 2019 mejoramos y si pintan algún penalti ya sería perfecto”.

Por último, el técnico queda a la espera de que se resuelva la situación institucional: “No sé qué es lo que va a ocurrir y a partir de ahí programaremos todo dependiendo de las circunstancias”. Aunque el entrenador almeriense ha dejado entrever que habrá novedades, como la posible salida de Mario Hernández en el mercado invernal, ya que el ex del Murcia no ha podido garantizar su continuidad en la disciplina recreativista.