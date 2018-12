Necesario paso adelante

El Recreativo se marchó de vacaciones con un buen sabor de boca tras ganar remontando al Recreativo Granada un partido que se puso complicado por un error propio al comienzo de la segunda mitad, pero que pudo enderezar gracias al balón parado. La buena imagen dada ante Balona y Atlético Sanluqueño llevó a Salmerón a repetir el 1-5-4-1 de las últimas semanas, aunque la ausencia de Tropi y la entrada de Pina en el carril diestro terminaron restando dinamismo y potencial ofensivo al combinado albiazul. Tras el gol visitante el preparador del Recreativo reaccionó dando entrada a Víctor Barroso y Carlos Martínez, encontrando el Decano a jugadores con una mayor capacidad asociativa y más verticales, aunque los goles para remontar llegaron de los pies del canterano, que hizo valer su excelente golpeo a balón parado para conducir al combinado recreativista a un nuevo triunfo.

Defensa

El Recre no pasó excesivos apuros durante el encuentro, ya que acumuló muchos jugadores por detrás del balón en fase ofensiva. El gol del Recreativo Granada parte de un mal lanzamiento de Llorente en una falta lateral y un peor despeje de Pina, que terminó midiéndose en velocidad con Caio, al que no pudo atrapar ni derribar, ya que el ex del Lorca tenía una amarilla. En los últimos minutos del encuentro, el combinado granadinista dio un paso adelante para buscar el empate y vivió en campo contrario, acumulando muchos jugadores en el área albiazul y generando peligro con centros laterales, que a punto estuvieron de aguar la fiesta recreativista.

Ataque

Aunque la intención del Recre fue salir a través del juego combinativo, el cuadro de José María Salmerón no se mostró nunca cómodo con la presión alta del Recreativo Granada y casi siempre terminaba lanzando en el juego directo para que Caye, Quiles o Iago Díaz pudieran sacar provecho de los balones en largo. Un saque de esquina que Quiles remató levemente desviado en el primer tiempo y los dos goles de la segunda mitad fueron las acciones ofensivas más claras de un Recreativo que fundamentó la remontada en el golpeo a balón parado de Víctor y que contó con la compañía de la suerte en los dos tantos.

Virtudes

El Recre ha conseguido resolver situaciones que le costaban a principios de temporada. Ante el Recreativo Granada fue capaz de mantener su fortaleza mental tras encajar el 0-1 y firmó una nueva remontada. Además, el cuadro de José María Salmerón ha dejado atrás sus dificultades para sacar provecho del balón parado y ayer se llevó los tres puntos gracias a la pelota quieta.

Talón de aquiles

La primera mitad fue soporífera y el Decano no fue capaz de generar ni una sola ocasión a través del juego combinativo. No siempre podrá el Recre ganar siendo atrevido solo en 45 minutos.