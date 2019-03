El recreativismo ha regresado al país de la ilusión. Tras años vagando por un camino oscuro y tenebroso, con un sinfín de sinsabores y con la amenaza del descenso a Tercera División sobrevolando el Nuevo Colombino de manera constante, el Decano se ha quitado los harapos, ha vuelto a vestirse con el traje de la ambición y está compitiendo con el lustre que acompaña a su longeva historia.

Ya son diez las jornadas que acumula el cuadro de José María Salmerón. Son suficientes jornadas como para pensar que este año sí y soñar en grande, pero son pocas teniendo en cuenta que esta descomunal racha no le ha servido al Decano para consolidarse en los cuatro primeros puestos y necesita darle continuidad a sus buenos resultados si quiere dejar atrás al San Fernando, que está manteniendo un mano a mano con el Recreativo por habitar durante la semana en el último puesto que da derecho a pelear por dar el salto a Segunda División.

Tras haberse medido a equipos de la talla de Cartagena, UCAM o Ibiza y salir airoso, el Recre tiene que afrontar partidos ante rivales con otros objetivos y necesidades acuciantes, como es el caso del El Ejido. El combinado almeriense llega a Huelva pisando la zona de descenso y con una racha que se eleva ya a once partidos sin ganar. Los celestes, eso sí, aún no han perdido con Manolo Ruiz en el banquillo, aunque solo han podido empatar ante Murcia e Ibiza en los dos encuentros que ha dirigido el expreparador de la Balona. Como a perro flaco todo son pulgas, el cuadro ejidense acumula hasta siete bajas para afrontar el duelo en el Nuevo Colombino. En Almería se han quedado por lesión Emilio Cubo, Velasco, Sergio Jiménez, Alfonso, Fermín y Vicente, mientras que Samu Corral, el máximo goleador de El Ejido, no podrá ser de la partida por sanción.

El Recre, por su parte, recupera a los tres hombres que no viajaron a Jumilla por sanción, Diego Jiménez, Borja Díaz y Caye Quintana; mientras que Pablo Andrade también ha dejado atrás las molestias musculares que le impidieron participar ante el equipo vinícola. Solo Carlos Martínez, que sufre una contractura desde el pasado viernes y que ayer no entrenó con el grupo, apunta a ser baja por parte recreativista.

Con casi todos sus efectivos disponibles, la gran duda está en saber qué hombres aparecerán en la alineación inicial de Salmerón. El míster albiazul siempre ha dicho que cualquier integrante del plantel puede ser titular, por lo que resulta complejo anticipar el planteamiento del técnico almeriense. Parece que la línea defensiva seguirá siendo la misma que mantuvo la portería a cero en Jumilla, a pesar de que Diego Jiménez y Pablo Andrade siempre han rayado a buen nivel cuando han participado. En el centro del campo Tropi y Llorente parecen indiscutibles en estos momentos y la más que probable baja de Carlos Martínez le vuelve a dejar su sitio en el once a Borja Díaz. En ataque volverá Caye para seguir acompañando a Ródenas.

Todo ello siempre que el Recre vuelva a jugar con defensa de cinco. El sistema le ha servido al Decano para permanecer invicto en las últimas jornadas, pero también con el 1-4-1-4-1 se ha visto un Recre competitivo y con capacidad para superar a sus rivales. Con un dibujo o con otro, el combinado de José María Salmerón espera responder ante un Nuevo Colombino que presentará, casi con toda seguridad, su mejor entrada de la temporada, superando los 12.000 aficionados.