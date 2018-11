David Torrejón vive su cuarta temporada como preparador físico de la primera plantilla del Recreativo de Huelva. Antes también había estado otros cuatro años trabajando con los escalafones inferiores del Decano. Ayer coincidió con el bicampeón del mundo de duatlón Emilio Martín, con el que mantiene una sana amistad, en la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se desarrolló en el restaurante Ciquitrake. Ambos compartieron buena mesa y mantel junto a la redacción deportiva de este diario.

Torrejón confía en que en breve se aclare el sombrío panorama del Decano. “Estoy a la espera de que después de tantos años cambie algo. La verdad es que estoy un poco harto de tantas promesas, reuniones y comunicados. Pero siempre he sido optimista y confío en que la situación va a cambiar”, indica.

"Salmerón es un gran entrenador, de lo mejor que ha pasado por aquí en los últimos años", asegura el preparador físico albiazul

Es uno de los empleados del club onubense que sufre en primera persona los problemas económicos del Recre. A él se le adeudan “entre quince o dieciséis mensualidades, ya la verdad es que ni me acuerdo, de hace algunas temporadas y dos acumuladas de esta. Pero todos los trabajadores del club estamos igual, hay futbolistas y empleados que lo están pasando fatal. Todos estos años han dejado muchas víctimas en el camino, compañeros que tuvieron que irse o carreras que se han visto afectadas, pero que antepusieron el escudo”.

“Huelva no puede dejar morir al Recreativo -enfatiza–. Si la ciudad ha puesto entre ocho o nueve millones no puede dejar caer al club. He vivido todos los años duros y ahora veo brotes verdes pero hay que actuar pronto porque las buenas palabras ya no nos valen. La situación es penosa. La clave son los tiempos y los tiempos deportivos no son igual que los políticos”, añade.

“Si el Recre sobrevive a todo lo que ha soportado es porque es inmortal, cualquier club ya estaría muerto con todo lo que hemos soportado aquí. Desde que bajamos a Segunda División B en Pamplona tengo la seguridad de que volveremos a Segunda A, ojalá que sea conmigo trabajando en el césped y, si no, estaré en la grada vibrando como un aficionado más”.

"A poco que lo institucional se arregle, el equipo tiene mimbres para estar arriba"

El preparador físico comenta que “hay que tener en cuenta que el equipo es prácticamente nuevo, sólo quedan cuatro futbolistas de la plantilla de la temporada anterior. El arraigo no es el mismo, aunque son muy trabajadores. Personalmente creo que la situación está un poco mejor ahora que hace unos años. Recuerdo la huelga de trabajadores en Navidad, entonces era crítica, el club se moría”.

El preparador físico fue uno de los que asistió el jueves a la reunión con el consejo de administración. “El consejo dio la cara pero hemos llegado a un punto insostenible y hace falta una solución. Ya no solo a los problemas de cobro, sino a otros que afectan al día a día como el estado de los campos, el agua caliente... Son cosas que el futbolista intenta olvidar cuando salta al campo, pero que lleva en la mochila”.

A Torrejón le consta que algunos futbolistas están barajando la posibilidad de abandonar el Recre. “Pero es la dinámica normal de un club cuando uno juega poco. Yo en lo deportivo sigo siendo optimista y a poco que lo institucional se arregle creo que el equipo tiene mimbres para estar arriba. Pienso que tenemos la mejor plantilla de los cuatro años que llevamos en Segunda B y un gran entrenador, de lo mejor que ha pasado por aquí en los últimos años, tanto como persona como tácticamente”.

Sobre el nivel físico del plantel señala que “desde hace dos o tres semanas el equipo ha llegado al nivel que debe tener para competir. Tenemos dos GPS y podemos comprobar diferentes valores como alta intensidad, número de esprints por partido... Hay futbolistas que están por encima incluso de jugadores de élite”.

Una tertulia tan amena como la de ayer da la posibilidad de tratar muchos asuntos, como por ejemplo la futura paternidad de Torrejón, que espera con gran ilusión su segundo hijo para finales de marzo.

También para hablar sobre el próximo rival del Decano, el Talavera, del que indica que “es un equipo que juega a lo que hay que jugar en Segunda B a la perfección. Es seguro atrás y espera al contrario para salir a la contra. Será muy complicado pero confío en que vamos a lograr el triunfo”.