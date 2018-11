Marc Martínez: "Se está jugando con familias y manchando el escudo"

Marc Martínez, uno de los capitanes del Recreativo de Huelva, habla sin tapujos sobre los impagos que sufren todos los trabajadores del Decano y muestra el hastío que tiene el plantel albiazul.

Tras el entrenamiento el guardameta ha pasado por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, donde ha indicado que el viernes “se nos dijo que iba a ser inminente al menos un cobro. Inminente entiendo que es ya. Se nos dijo el viernes, ya estamos a miércoles y seguimos igual. Ya no sabemos si creérnoslo, si no, si dar un voto de confianza. Lo cierto es que no se ha cobrado y seguimos esperando”.

El guardameta ha explicado que “el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, nos dijo el viernes que ese día por la tarde llamaría al míster para confirmarnos el día, pero ni ha habido esa llamada ni de inminente nada porque hoy miércoles no se ha cobrado”.

"Vamos a reclamar lo que es nuestro y con una nómina no nos van a callar", asegura

A la pregunta de si los empleados del club se plantean algunas medidas de protesta responde que “vamos a reclamar lo que es nuestro y con una nómina no nos van a callar; queremos estar al día. Obviamente una nómina va a ayudar a muchos compañeros que lo están pasando muy muy mal. Ante todo hay que saber que somos personas y que no es sólo Marc Martínez, que es una familia. Ya no vale con el 'te pago una nómina'; queremos estar al día. Que no es una persona, que son familias y se está jugando con ellas. Vamos a ser un poquito humanos por familias, por el club, por trabajadores. No puede ser que haya trabajadores que están yendo al club a pedir 50 euros. La verdad es que es una pena porque se está manchando el escudo, se están manchando familias y se está manchando todo el mundo”.

"No puede ser que haya trabajadores que están yendo al club a pedir 50 euros"

Sobre los impagos a los empleados del club albiazul, tanto jugadores, como los miembros del cuerpo técnico y el resto de trabajadores (muchos de los cuales arrastran nóminas pendientes de años anteriores) el guardamenta agrega que “sería una vergüenza que no les paguen a los trabajadores y a nosotros sí. Creo que mañana tienen una reunión y no sé lo que les van a decir, pero aquí somos todos iguales, somos personas humanas con nuestras necesidades. Y ellos sobre todo, porque me imagino que por desgracia tienen unas nóminas más bajas y lo estarán pasando peor. Mucha gente se piensa que en Segunda B nosotros tenemos unas nóminas altísimas, pero están equivocados. No cobramos 300.000 euros ni 200.000, como la gente se puede llegar a creer. Muchos jugadores vivimos mes a mes, y si llevamos tres meses sin ver un duro es que no se puede. En cinco días tenemos que volver a pagar un alquiler, somos trabajadores. Nos han dicho que de aquí al día 31 de diciembre se arregla todo, pero a la casera no se le puede decir que el 1 de enero le pagamos cuatro alquileres. No puede ser”.

Martínez resalta que “somos todos empleados que estamos trabajando. No concibo y no me entra en la cabeza tener a un trabajador para que no cobre, pues no lo tengas. El viernes todos dijimos que si no hay dinero nos lo dijeran bien claro, pero lo que se nos dijo es que era inminente y sin embargo hemos llegado al miércoles y ni nos han pagado ni ha habido ninguna llamada diciéndonos que ha habido algún problema. Que se puede llamar. Vamos a hacer las cosas bien. Ya que estamos jodidos y puteados, al menos vamos a darle un poco de cariño a la gente, que somos personas y no se nos está tratando como personas”.