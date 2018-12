Iván González asegura que los futbolistas están "con la mosca detrás de la oreja" por los impagos

El defensa del Recreativo de Huelva Iván González asegura que la plantilla “está mosqueada” y que los futbolistas del Decano tienen “la mosca detrás de la oreja” ya que al igual que todos los empleados de la entidad sufren impagos.

El central resalta que “los compañeros no se pueden duchar en nuestro vestuario porque el agua está fría. Pero bueno, el equipo ya sabe lo que hay y estamos dispuestos a afrontar los dos partidos que quedan antes de Navidad con la máxima ilusión posible. Estamos dentro de lo que cabe en una buena situación a nivel deportivo, pero lo que queremos todos los jugadores es cobrar. No se está cumpliendo con ese objetivo y la plantilla está mosqueada porque hay compañeros que lo están pasando realmente mal”.

Queremos que el asunto se solucione por el bien de todos porque al final son tres o cuatro meses de salario impagado y la gente se puede ir"

González añade que “todo el mundo tiene la mosca detrás de la oreja y piensa que esto no se va a solucionar hasta final de año. Queremos que el asunto se solucione por el bien de todos porque al final son tres o cuatro meses de salario impagado y la gente se puede ir, pero el grupo está más unido que nunca. Esperemos que se solucione”.

El jugador admite que varios futbolistas albiazules se están planteando abandonar la disciplina del club (algo que pueden hacer legalmente al acumular más de tres meses de retraso en el cobro) aunque espera que el grupo no se rompa. “Hay ofertas. Se escucha y se habla de ello pero creo que el equipo está comprometido desde el primer día. Esperemos que se solucionen las cosas cuanto antes porque la necesidad de muchos jugadores no es buena”, dice.

Quizá haya algún futbolista que no aguante más la situación y abra la puerta de salida. “Eso depende de cada uno –comenta el central–. La plantilla está comprometida y esperemos que actúen lo más rápido posible porque hay jugadores a los que deben tres meses y dos semanas va a hacer ahora, y a otros cuatro meses y si no se toman decisiones rápidas se pueden ir. Sería una pena que cuando hemos empezado este proyecto tan bonito haya tres o cuatro jugadores que se vayan y el barco tire de un lado para otro”.“En lo deportivo las cosas están yendo bien. Esperemos que se solucione rápido esto porque al final el tema extradeportivo hace que la gente desconfíe. La gente está un poco cabreada”, añade.

El Recre afronta ahora dos partidos seguidos en casa, el domingo frente al Atlético Sanluqueño y el sábado de la próxima semana contra el Recreativo Granada, dos duelos que pueden marcar las aspiraciones del equipo aunque el central resta dramatismo a lo que suceda en estos choques. “Después todavía quedarán seis meses de competición. Tenemos que ir partido a partido. El domingo tenemos uno a las cinco que muy importante para nosotros. El otro día perdimos y ahora afrontamos una final para intentar acercarnos a esos puestos que nos entusiasman a todos. Esperamos continuar con nuestra buena racha en casa. Lo importante es estar arriba en los dos o tres últimos meses para competir y saber hasta dónde podemos llegar”, matiza.Sobre el planteamiento de Salmerón de jugar con dos o tres centrales indica que “a mí me da igual jugar con tres, cuatro o cinco atrás. Me siento cómodo jugando. Creo que el equipo defensivamente está mucho mejor con tres centrales y en el último partido tuvimos el control cien por cien de la pelota, pero al final los partidos se ganan metiendo más goles y arriba no tuvimos eficacia ni estuvimos frescos”.

Iván González está apercibido de sanción al acumular cuatro cartulinas amarillas. Asegura que ello no le va a influir en su rendimiento sobre el césped. “Yo juego cada partido como si fuese el último. Si tengo la mala suerte de cumplir ciclo me da igual, porque va a jugar otro compañero que lo hará igual de bien que yo”.El Atlético Sanluqueño llega a Huelva atravesando una mala racha de resultados, cerca de la zona peligrosa de la clasificación. Pese a ello, el defensa destaca que el conjunto albiazul afronta el duelo “sin ninguna confianza. Ya sabemos que en este grupo cualquier equipo que haga bien las cosas te puede ganar. Esperemos que nosotros sigamos con la buena racha en casa”.

Por último habla sobre el delantero Dani Güiza, que hace algunas campañas tuvo un paso decepcionante por el Decano y que es una de las figuras del Sanluqueño, comenta que “si está jugando es porque todavía tiene fútbol. Tuve la suerte de enfrentarme a él cuando estaba en el Getafe y es un jugador espectacular a nivel nacional”.