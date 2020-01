Recreativo-Córdoba: Hermanos, pero no primos

Alguien que sepa frenar enero, alguien que sepa que viene fuerte... El melómano, amante de los cantautores y del pop español, podrá entonar la frase de forma melódica, si no tampoco hay de qué preocuparse. El Recre apurará sus opciones de pelear por la zona alta en el arranque del 2020. Pensar que el último partido de la primera vuelta puede ser determinante en la temporada resulta, cuanto menos, osado, pero es que el cuadro de Alberto Monteagudo ya ha quemado todos sus cartuchos y lo que le resta es una única bala en la recámara. Todas las cuentas albiazules pasan por tener un comienzo de año brillante, todo lo demás condenará al Decano a zozobrar.

Lo que le pasa al Recre es que al levantar la persiana se ha encontrado con una fila de rivales de entidad. Córdoba, Fuenlabrada, San Fernando... Una nómina de equipos que obligarán al Decano a emplearse al máximo. El técnico recreativista, que compareció ante los medios en la previa del partido, es consciente de la importancia del envite ante el combinado califal:“Es un partido bonito, de Segunda División A, que necesitamos sacar por todo, porque estamos en casa, porque venimos de una buena racha y porque el Córdoba es un rival de entidad y la victoria nos va a dar prestigio”.

El Recre aprovechará las últimas horas antes de que los Reyes Magos comiencen a recorrer el mundo para añadir a su listado de peticiones una victoria. El Decano no se portó mal en 2019 y entiende que los tres puntos pueden ser un buen regalo. Por si acaso, y como hacemos todos, ha querido portarse aún mejor de lo habitual y ayer el Nuevo Colombino abrió sus puertas en el entrenamiento para sembrar la semilla del recreativismo entre los más pequeños. Al término de la sesión los jugadores del Decano se acercaron a los niños que acudieron al coliseo albiazul para fotografiarse con ellos y regalarles balones y entradas para el encuentro de esta tarde.

El Recre presentará un once bastante reconocible. La resurrección experimentada por el equipo albiazul en el tramo final del año ha hecho que Monteagudo haya encontrado el camino para persistir en una alineación, aunque siempre hay matices. Borja García y Morcillo serán los centrales, ya que Diego Jiménez, indiscutible siempre que está disponible, vio su quinta amarilla del presente ciclo de amonestaciones en Algeciras y no podrá jugar por sanción. La otra novedad será, casi con toda seguridad, la vuelta de Isi Ros, al que le tocó cumplir castigo en el Nuevo Mirador, aunque para que regrese tendrá que salir del once o Víctor Barroso o Carlos Martínez. El técnico recreativista no quiso dar pistas, pero comentó que “hay que ver cómo estamos ahora. La idea es hacer el equipo más competitivo posible. Veníamos bien y vamos a seguir en esa línea, aunque algunos nombres pueden cambiar”.

Monteagudo tendrá la importante baja de Diego Jiménez, pero recupera a Isi Ros

En frente estará un Córdoba reactivado tras el terremoto institucional vivido en los últimos tiempos en el Nuevo Arcángel. El combinado blanquiverde es el primero que se quedaría fuera del play off de ascenso su la competición acabase hoy, pues marcha en quinto lugar, con solo tres puntos menos que el Yeclano –que es cuarto– y con siete más que el Recreativo, que es noveno. “El Córdoba es un equipo hecho para ser primero, con mucho poderío, a pesar de los problemas que ha tenido”, señaló el míster recreativista acerca del cuadro cordobesista.

El partido, con independencia de lo que ocurra, será una fiesta. Lo será porque hace mucho tiempo que las aficiones del Recreativo y del Córdoba han demostrado que pueden ser rivales sin ser enemigos. La hermandad existente entre ambas vivirá un nuevo capítulo en la tarde de hoy. Y es que el Recreativo ha accedido a enviar hasta tres remesas de entradas a los blanquiverdes, que estarán acompañados por un ejército de aficionados que bordeará el millar, mientras que el Decano ha recuperado parte de la ilusión de sus aficionados en el tramo final de la primera vuelta.

Ahora le queda volver a ser el equipo fiable en el Nuevo Colombino, tal y como afirma Monteagudo:“La clave está volver a ser un equipo solvente en casa como al principio e ir sacando fuera lo que vayamos pudiendo para estar en la zona que queremos estar. Si sacamos los partidos que tenemos ahora en casa vamos a dar un paso hacia delante”. Ese es el propósito del Decano para el nuevo año.