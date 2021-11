La fortaleza del Colombino

El Recreativo de Huelva cuenta sus partidos en el Nuevo Colombino por victorias. Ningún equipo visitante ha sido capaz de sacar puntos del estadio que guarda el Paseo de la Ría. Cuatro partidos. Cuatro victorias. Doce puntos de doce. La afición del Decano no veía algo así desde la temporada 2012/13, cuando el Recre se encontraba en Segunda División. En esa temporada, con Sergi Barjuan en el banquillo, el equipo venció en sus cinco primeros compromisos ligueros en el Nuevo Colombino. Así, se llevaron la derrota de Huelva el Mirandés (1-0), el Murcia (3-2), el Lugo (3-0), el Alcorcón (4-2) y el Villarreal (2-0).

Sí que es cierto que las circunstancias eran otras. Por entonces, cuando el Recre ganó sus primeros cuatro partidos en su casa el equipo ocupaba el undécimo puesto en la clasificación. De esta manera, después de nueve jornadas, el Decano tenía 13 puntos con 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Además de 13 goles a favor y 17 en contra. El inicio en el Nuevo Colombino de una temporada y otra es comparable por el número de puntos cosechados pero no por los resultados del Decano fuera de su feudo. Ahora es líder e invicto, tanto fuera como en casa, aunque en otra categoría.

Habrá que esperar que reciba el Recre al Xerez el próximo día 17 para ver consigue igualar la racha de –la temporada 2012/13– victorias en el Nuevo Colombino en un arranque de temporada.

Eso sí, puede seguir aumentando un récord que aquella ocasión no se dio: seguir sin recibir goles. Ya no es que el Recreativo haya logrado este año ganar todos sus partidos en el Nuevo Colombino, si no que todavía ningún equipo ha conseguido ver la portería que defiende Rubén Gálvez. Tanto el Ceuta B, el Rota, el Gerena y el Puente Genil se han ido de Huelva con 0 puntos y 0 goles.