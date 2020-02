Claudio Barragán: "Este es el camino"

El técnico del Recreativo de Huelva, Claudio Barrágan, ha atendido a los medios al término del triunfo del Decano ante el Atlético Sanluqueño. El preparador albiazul ha señalado que "estoy contento con el trabajo de los chicos. Me gustaría dedicarle la victoria a Iván y ojalá sean muchas más. También se la dedicamos al público, teníamos que darle mucho para recibir y así ha sido. La primera parte no me ha desagradado, a pesar de que no hemos hecho gol, pero hemos tenido ocasiones para marcar. En la segunda parte el equipo ha estado mucho mejor y han llegado los goles, aunque tenemos que seguir mejorando. Muchas cosas que corregir, creo que seguimos perdiendo demasiados balones, pero me ha gustado el equipo".

A continuación el preparador valenciano ha espetado que "el camino es este, aunque hay mucho trabajo por delante. Hemos hecho una semana muy buena de trabajo y eso se ve reflejado el domingo. A veces uno se huele que el equipo no está, pero el equipo ha estado muy metido y se ha notado lo que nos estamos jugando. Esta plantilla tiene ganas de mejorar".

Acerca de la polémica entre Morcillo y Quique Rivero en el lanzamiento del penalti que dio origen al segundo gol albiazul ha comentado que "tenía que haber salido yo a tirarlo. Hay dos especialistas, uno Morcillo y otro Quique. El primero que ha cogido el balón ha sido el que lo ha tirado. Lo importante es que los dos han querido tirarlo, pero no os preocupéis que mañana...". "Todo lo que sea en favor del grupo es positivo. Me consta que todos van a una. Queda feo de cara a la grada, pero no le doy más importancia porque sé cómo se llevan. Tenían ganas de hacer gol y las cosas iban bien y así todos se apuntan".

Sobre los cambios realizados ha dicho que buscaba "más control con José Carlos, luego le hemos querido dar más solidez con la entrada de Fran y, por último, hemos metido a Rubén (Cruz), que era algo que teníamos previsto. Todos los que han jugado han estado bien. Espero que nadie se relaje y queramos seguir mejorando".

Eso sí, ha lamentado Claudio no haber decidido mejor en los últimos metros porque "si hubiésemos decidido bien... Se ha repetido una acción de Nano que ya viví aquí con la Ponferradina, que marcó Yuri. Hemos estado bien, pero nos ha faltado materializar las ocasiones, aunque lo importante es generarlas. Habrá partidos que lleguemos dos veces y meteremos tres, que es difícil, pero que también se puede dar".

En cuanto al cambio de mentalidad que ha buscado en el equipo ha dicho que "lo primero hacerles creer que pueden, que se quiten esa losa que pudieran tener. Cuando te marcas unos objetivos desde un principio y no se dan es complicado. Tenemos que competir mejor que el rival, si lo hacemos siempre estaremos más cerca de la victoria".

Por último, ha hablado de Chuli para decir que "su problema es que está demasiado responsabilizado. Hay que quitarle ese peso, que no sea una desesperación tener que hacer gol. Tan importante es eso como contribuir a que tu compañero marque. La obsesión es lo peor que hay. Ya le llegará, estoy seguro de que terminará haciendo goles porque todos los delanteros que he tenido han terminado haciendo goles".