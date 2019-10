Monteagudo: "Tenemos que ser más matadores"

El entrenador del Recreativo de Huelva, Alberto Monteagudo, ha analizado el encuentro que el Recreativo ha perdido en la tarde de hoy ante el Cartagena. El manchego ha asegurado que "las sensaciones son mucho mejores que las de la semana pasada, pero el fútbol solo entiende de resultados. Creo que hemos sido mejores durante todo el partido. Ellos tienen la ocasión del gol y un pase que pasa por delante de todos y nosotros hemos tenido tantas ocasiones... Es difícil reprocharle nada al equipo. Hay que insistir y que veamos esta versión, pero con más acierto de cara al gol. No creo que haya otro equipos en el Grupo IV de Segunda B que haga más ocasiones que nosotros".

El míster albiazul considera "totalmente" injusto el resultado: "Si tú entrenas para hacer muchas ocasiones y que te hagan pocas, el Recreativo ha ganado". Sobre el error de Isi Ros en una de las ocasiones más claras del choque ha indicado que "iba quedando menos y puede afectar", pero ha querido matizar que "al primero le han hecho dos goles en toda la temporada y tú has tenido ocasiones para hacerles tres. Si cuando estás bien no ganas y cuando estás mal pierdes, el futbolista se va minando. No creo que seamos capaces de jugar tres partidos así en el Nuevo Colombino y no ganemos. No es normal que nos vayamos sin marcar al descanso".

Sobre los aspectos a mejorar por el Decano ha indicado que "tenemos que ser más matadores". Además, ha desvelado que le gustaría corregir otros aspectos como que "conforme pasa el partido nos vamos haciendo más largos, los jugadores que salen del banquillo tienen que entrar más enchufados, tenemos que tener más velocidad en el juego... No son cosas que nos va a costar cogerlas, pero hay que hacerlo. También es importante poner a todo el mundo bien porque hay jugadores que nos van a ayudar".

Del calendario, y la hipotética bajada del nivel de los próximos adversarios ha dicho que "en esta categoría da igual dónde vayas. Hay que ir al doscientos por cien. El objetivo de los entrenadores es que los jugadores vayan siempre al máximo porque se dispersan y los rendimientos son fluctuantes". Tampoco ha querido darle especial importancia a la clasificación: "Es pronto. Si no juegas bien y ganas, acabas jugando bien y ganando. A mí lo que más preocupa es recuperar a los jugadores y que seamos mejor equipo. Tenemos que ser más fuertes y ser igual de llegadores, pero con más definición".

Por último, el entrenador del Decano ha tenido palabras para Quiles del que ha dicho que "su partido tendría más trascendencia si hubiésemos ganado. Ha hecho un partido en el que ha tirado de todo el mundo, es el Quiles que queremos".