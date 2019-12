Monteagudo: "Me da igual ganar habiendo jugado mal"

A nivel individual, Monteagudo habló de los centrales para decir que "los he visto bien, cada día los veo mejor. A Borja lo veo cada día mejor, yo lo conozco y cuando llegó le faltaba la confianza de los partidos y a Diego lo he visto bien siempre, creo que ha sido el más regular en lo que va de temporada". De jugadores jóvenes como Cera o Gustavo ha comentado que "han estado muy bien. Cera ha estado siempre bien cuando ha jugado , salvo unos minutos en Marbella , y defiende su puesto a capa y espada. Gustavo se ganó a todo el mundo desde el principio. Estoy contento con los dos".

Después de haber superado una racha de nueve encuentros sin victorias, Monteagudo ha comentado que " me da igual haber ganado jugando mal, aunque me hubiese gustado jugar mejor . Venimos de nueve partidos sin perder y entre ellos están los de Sanlúcar, Villarrubia... Lo que me gusta es que hayamos mantenido la portería a cero".

Alberto Monteagudo, entrenador del Recreativo, ha comparecido en la sala de prensa del Nuevo Colombino tras el duelo ante el Cádiz B indicando que " me hubiera gustado haber estado mejor . Hemos empezado bien, asociándonos, entrando Quique en juego, filtrando pases... Pero, a partir de ahí, nos ha costado porque es un rival incómodo . Es un equipo que ha estado ocho partidos sin perder por méritos propios. Queríamos ganar y hemos marcado muy pronto y este equipo ha sufrido mucho". "Somos capaces de hacer un gran partido y al siguiente hacerlo peor, hoy no hemos estado bien, pero también podríamos haber matado el partido y hemos competido. Estoy contento con el resultado y espero que nos ayude en la Copa y en el último partido del año", ha indicado.

Pavón: "He felicitado a los chavales porque hemos sido un digno rival"

El técnico del Cádiz B, el onubense Juan Manuel Pavón, ha analizado el encuentro señalando que "para el aficionado el partido no ha sido bonito, ha sido algo táctico y ha estado condicionado por el primer gol. Creo que hemos hecho el primer tiempo, tras unos minutos dubitativos creo que hemos tenido el balón y hemos sumado tres llegadas. En el segundo tiempo no hemos estado bien, el campo no estaba bien, sobre todo por el centro del campo. Nos queda la sensación de que la última ocasión que hemos tenido para empatar, pero, como en Córdoba y otros campos, nos quedamos con el molde y no hemos podido puntuar, pero he felicitado a los chavales porque hemos sido un digno rival".

De su regreso a casa ha dicho que "ha sido algo especial. Soy de Huelva y ser de Huelva es ser del Recre, pero yo me debo a este Cádiz que me lo ha dado todo. Quería ganar, pero a partir de ahora vuelvo a desearle lo mejor al Recre". "Ha pasado por un bache, pero despertó en Sevilla con un triunfo muy merecida. Hoy no ha estado bien, pero esta victoria le viene bien para seguir ganando confianza. No sé lo que pasará en el mercado de invierno", ha indicado Pavón sobre el cambio de dinámica del Decano.