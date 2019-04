Ni cuentas ni relajación

El Recre está en una posición óptima de cara a los últimos encuentros de Liga, pero ello no deja entrar ni un ápice de relajación en el vestuario albiazul. Borja Díaz es uno de los representantes del estado de alerta en el que vive el plantel recreativista. El madrileño advierte que “hemos visto resultados de rivales que van arriba. Los de abajo están apretando y quieren conseguir la victoria también. Se están poniendo las pilas porque se juegan el descenso. Es normal que cueste ganar porque el play off es importante, pero también lo es no descender. La clasificación no sirve para nada en estos últimos partidos”. Por ello, Díaz aboga por guardar la calculadora: “Es imposible hacer cálculos. Se intenta acertar y es imposible adivinarlo. Nosotros estamos en una zona privilegiada y dependemos de nosotros. No podemos mirar que llevamos 17 partidos sin perder, porque eso no vale para nada. Hay que demostrar partido a partido”.

El centrocampista albiazul indica que lo primero es certificar la presencia del Recre en las eliminatorias por el ascenso: “Cuando consigamos el play off pensaremos en ser primeros, pero lo primero es asegurar el play off porque la competitividad es brutal entre los seis primeros. Si dijésemos que queremos la primera plaza estaríamos perdiendo la humildad, aunque siempre vamos a pelear por lo máximo que podamos”. Ha lamentado el centrocampista que la competición haya elevado el nivel de puntuación necesaria para entrar en el play off: “Quizás con 63 puntos ya estaríamos metidos en play off en otra temporada. El año pasado bastó con 60 puntos. Va a estar carísimo”.

Eso sí, el Recreativo contará con la afición como aliada de cara a la recta final del ejercicio. 1.700 aficionados albiazules se desplazarán el domingo (11:30) a Sevilla, por lo que el Decano jugará como en casa: “En Málaga o San Fernando ya se notó el apoyo. Estamos muy contentos e ilusionados”. En una línea parecida se pronunció el delantero albiazul Carlos Fernández que señaló que “aquí es muy bonito todo, desde el primer momento se ve la pasión que la afición que tiene por el equipo y eso se nota en el terreno de juego, van a ser muy importantes para nosotros, no solo en Sevilla sino en todo lo que queda”, a lo que añadió que “que vayan cerca de 2.000 personas fuera de casa es un privilegio e intentaremos recompensarles con una victoria”.

El atacante, que se encontró “muy bien después de tanto tiempo parado” y que está “muy contento con el debut y con ganas de seguir disfrutando de minutos, juegue lo que juegue mi intención es poder aportar el máximo al equipo”; avisa del potencial del Sevilla Atlético, del que dijo que “siempre es un rival complicado porque tiene jugadores jóvenes, con calidad y jugar ante el Recreativo siempre les motiva y será un partido duro”. De la importancia que entraña el encuentro indicó que “ya quedan menos jornadas y todos los puntos son importantes. Si ganamos en Sevilla sería un paso de gigante”.

Borja Díaz, por su parte, también quiso destacar el buen hacer del cuadro de Luci en los últimos encuentros, en los que han logrado sumar ante conjuntos de la zona alta como Melilla o Cartagena, pasando de luchar por la permanencia a estabilizarse en la zona media: “Es un rival muy fuerte. Llevan sin perder en casa desde noviembre. Son chavales que van a estar dentro de nada en Primera División, que entrenan con el primer equipo. Ya no tienen los errores de la primera vuelta y lo vamos a pasar mal allí, son un buen equipo, pero nosotros también tenemos nuestras armas”.