Al Recreativo le motiva la racha de la Balona

Un rival que todavía no ha perdido en su casa, donde sólo ha encajado tres goles. Son números a tener en cuenta, unas cifras que asustarían a más de uno, pero que al Recreativo de Huelva le ponen. Los albiazules lo ven como un reto al que hacer frente.El capitán albiazul, Diego Jiménez, destaca el nivel de la Balona porque “llevar once porterías a cero se dice pronto, pero nosotros nos asustamos por ello”. Avisa a su rival que el Recre a va La línea “a por los tres puntos”. El choque llega “en una situación clasificatoria bonita de los dos”, lo que garantiza “un partidazo de jugar y disputar. Quien se lleve los tres puntos se colocará en una posición muy importante en la clasificación a las puertas de las vacaciones”.

El mensaje interno es claro en el vestuario recreativista. De cara al choque contra la Balona del domingo destaca Borja Díaz que “conocemos a nuestro rival, que lleva diez partidos sin perder y ocho sin encajar, pero eso es una motivación más para nosotros. Vamos a intentar que no nos metan a nosotros y sumar si podemos los tres. Vamos con calma a jugar el partido sin obsesionarnos con su racha. Tendremos nuestras oportunidades”. Jiménez insiste en la mentalización del grupo. En el vestuario “somos todos conscientes de la fortaleza que tiene la Balona porque si lleva seis goles en contra no es por casualidad. Su trabajo defensivo es muy bueno”. Sin embargo, “vamos a romper esa dinámica”.

Como buen defensa a Diego Jiménez le llama la atención la solidez balona. Cuando un equipo que mantiene su puerta a cero tantas jornadas “los puntos llegan solos”. Defiende que es la fórmula más rentable en la categoría porque “con no encajar mínimo tienes el empate, por eso están ahí arriba”. Esa solidez “es la que lo hace fuerte”, pero insiste en que “vamos a por la victoria”.Con dos equipos que en teoría priorizan la fortaleza, todo hace indicar que el duelo se resolverá con pocos goles. A Borja Díaz no le preocupa que pueda ser poco vistoso porque “¿qué partido lo es en Segunda B? Habrá momentos de un juego más combinativo y otras más directo. El partido será muy largo con momentos para todo”. Lo importante será “que podamos lograr los tres puntos”. Diego Jiménez se opone porque “el Talavera era un rival con muy pocos goles en contra como nosotros y al final 2-3 con alternancia y situaciones muy bonitas de partido”. El capitán albiazul defiende que “nosotros estamos en una dinámica en la que no tememos a nadie”. Para ello, “preparamos el partido de la mejor manera que cree el míster, confiamos en el planteamiento para llevarnos los tres puntos”. Borja se encuentra en el mejor momento de la temporada. El pasado sábado fue el autor del gol del triunfo contra el Sevilla Atlético, un tanto que “me hizo vivir una sensación increíble porque el primero en el Nuevo Colombino”. Sorprendió la calidad de su remate de cabeza. Aseguró que “alguno ya había metido antes, aunque no sea de muchos goles”. Díaz confesó que “en la jugada anterior le dije a Víctor que la pusiera a la corta que iba a ir, pero no llegué. En la siguiente salió bien con un remate bonito. Marcar el primer gol en el Colombino es una sensación impresionante”.Su tanto permitió al Recreativo estrenarse en la pizarra, una faceta que “ya tocaba porque el balón parado en esta categoría es súper importante. Hay equipos que vemos que sacan mucho partido a esa faceta. Debemos hacer más goles en la pizarra porque da muchos puntos en Segunda B”. A nivel particular espera más continuidad porque “no he jugado todos los minutos que me gustaría como cualquier compañero, pero es saber esperar el momento oportuno. Trabajar voy a trabajar igual por ganarme la titularidad porque me siento igual de importante si juego de inicio o no”.Borja compite por un puesto en un centro del campo donde “hay un nivel muy parecido”. De ahí que “el míster a veces me coloca en banda derecha porque le cuadro ahí aunque sea mediocentro. Juegue quien juegue el nivel que hay garantiza que todos demos el mejor”.