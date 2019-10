Recreativo-Balona: Las apariencias engañan

El fútbol es caprichoso. Es una frase hecha, casi manía, pero no es más que una realidad que se repite de manera cíclica en la mayoría de los equipos. El Recreativo ha tenido partidos de todos los colores en las primeras jornadas, pero el del pasado fin de semana fue el que más claro color albiazul tuvo desde que arrancó el campeonato. Las matemáticas, que son ciencias exactas, hubieran dado los tres puntos al Decano en su visita a El Palmar, pero el fútbol solo premió con un punto al cuadro de Alberto Monteagudo, al que ahora le toca hacer bueno ese empate ante el Atlético Sanluqueño venciendo en casa.

No será una tarea fácil, porque asoma la Balompédica Linense. Un equipo con buenos argumentos al que una mala dinámica ha disfrazado de lobo con piel de cordero. Los de La Línea acumulan tres partidos sin ganar, dos de ellos en casa, pero cualquier relajación del Recre terminaría en susto y eso es, precisamente, lo que no quiere el cuadro albiazul. Aunque las dinámicas de uno y otro equipo parecen ser opuestas, ambos comparten una tragedia, la mala suerte con las lesiones. El Recreativo aún no ha podido gozar de todo el potencial de su plantilla y los cambios en la enfermería se van sucediendo jornada tras jornada. Irizo y Nano podrán ser de la partida, el primero tras superar una larga lesión muscular y el segundo tras descansar el pasado fin de semana tras unas molestias que le impedían desempeñar su juego sin limitaciones. Sin Víctor Barroso ni Quique Rivero, Monteagudo tiene dos dudas de vital importancia. En la portería Nauzet acumula varias semanas con dolor en un hombro y tras haber jugado infiltrado ha tenido que parar durante toda la semana, participando solo en la sesión previa al duelo, por lo que Álex Lázaro podría hacer su debut oficial como jugador del Recreativo, más de un año después de su llegada. Por otro lado, Quiles se marchó de Sanlúcar con la rodilla hinchada, aunque el onubense se recuperó bien del golpe, pero el aductor le ha impedido trabajar con sus compañeros. Lo más probable es que el actual pichichi albiazul asuma el riesgo de jugar porque ha demostrado en lo que va de campaña que a día de hoy es fundamental para el combinado recreativista.

La Balona, por su parte, llega al Nuevo Colombino sin Moussa, Igor Martínez ni Tito Malagón, por lo que Jordi Roger desplaza a los únicos 18 futbolistas que tiene disponibles. Sergio Rodríguez y Koroma se postulan como novedades en el once inicial. El problema para los albinegros es que no es solo que faltan tres jugadores que han coincidido en más de una ocasión en el once inicial, sino que los tres son jugadores de banda. El técnico se queda con un solo futbolista, el sierraleonés Koroma, que se desenvuelve de manera natural en esa posición, pero que, además, no ha sido titular en lo que va de campaña.

En la Balona figuran dos onubenses que fueron piezas importantes en el pasado reciente más dramático del Recreativo. Los canteranos del Espanyol Álvaro Vega y Manu Molina. Ambos experimentarán la rara sensación de defender otra camiseta ante la que fue su afición. Una afición que sigue siendo un ejemplo domingo tras domingo. Tras el respaldo ofertado al equipo el pasado fin de semana en El Palmar le toca volver a disfrutar en el Nuevo Colombino, un fortín inexpugnable en lo que va de campaña. Tres triunfos en tres partidos son una buena muestra del potencial como local del Recre, un poder que tendrá que defender ante un buen rival.