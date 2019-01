El Recre no quiere despertar

La penumbra en la que ha habitado el Recreativo en los últimos años a nivel deportivo hace que cualquier rayo de luz se entienda como una explosión para los sentidos. El Decano vivió un final de año esperanzador, sobre todo en el plano institucional, que ahora se ha visto acompañado de una serie de resultados que han convertido al cuadro de José María Salmerón en un serio candidato a pelear por las cotas más altas. Tres victorias consecutivas han anclado al cuadro albiazul en la zona noble de la tabla, a solo dos puntos de la cuarta plaza que actualmente ostenta el San Fernando.

No tenía un cómodo comienzo de año la escuadra onubense, que ha tenido que hacer frente a una doble salida a Extremadura (Villanovense y Don Benito), pero la resolución triunfal de los dos encuentros en tierras pacenses ha dotado al Recreativo de la confianza necesaria para afrontar el duelo ante el Badajoz con opciones de acabar la jornada en las posiciones que dan derecho a disputar la promoción de ascenso a Segunda División.

Es cierto que el paso por el mercado invernal ha significado las salidas de Lolo Plá, Mario Hernández, Ismael Benktib y David Segura y que solo Chico Díaz se ha incorporado al plantel onubense, pero lo cierto es que el intercambio de fichas solo ha mermado al Decano en lo numérico. No obstante, Salmerón ha podido contar durante toda la semana con todos los jugadores, ya que la enfermería ha estado vacía. A ello hay que sumar que el combinado recreativista no tendrá ninguna baja por sanción, lo que permitirá al técnico almeriense alinear al once que considere más potente.

Lo normal es que la alineación albiazul no presente demasiadas novedades después del encuentro en Don Benito, aunque sí que podría haber algún cambio, como el regreso de Caye Quintana al once. El delantero isleño no jugó ni un minuto después de haber estado toda la pasada semana entre algodones y fue Ródenas el ‘nueve’ albiazul en el Vicente Sanz. El canterano del Atlético de Madrid volvió a firmar una buena actuación, pero parece que la buena temporada que está haciendo Caye le devolverá al banquillo. Pina también vuelve a la convocatoria tras cumplir sanción, pero el ex del Lorca tiene pocas opciones de ser titular tras el buen rendimiento defensivo ofertado por el equipo en Don Benito.

En el horizonte aparece un Badajoz que también atraviesa por una inercia positiva. Los de Nafti han cosechado nueve puntos de los últimos doce en juego, aunque es cierto que su potencial se centra en los encuentros en los que actúa como local, ya que sus números lejos del Nuevo Vivero dejan mucho que desear. Hay que remontarse a la jornada 10 para encontrar el último triunfo pacense como visitante, fue ante el Recreativo Granada (0-2). Desde entonces los blanquinegros han perdido ante Cartagena (1-0), Jumilla (3-0) y Sevilla Atlético (2-1) y han empatado ante el AtléticoMalagueño (2-2). Además, los pacenses acumulan ausencias importantes, como la de Petcoff, que es su director de orquesta.

El Recreativo espera que el buen momento que vive y la posibilidad de aprovechar el duelo entre el Melilla y el San Fernando, tercero y cuarto respectivamente, para colocarse más cerca de la cabeza sean suficientes para que el Nuevo Colombino presente su mejor entrada de la temporada. Es cierto que aún queda mucho camino por recorrer, casi la mitad, pero tanto tiempo de sufrimiento bien merece poder disfrutar del momento.