Un regalo envenenado

El Recreativo atraviesa una racha histórica de trece encuentros sin perder, pero la última semana no ha sido todo lo feliz que cabría esperar. El gol del San Fernando en el descuento ha demostrado que la dictadura del resultado es la que impera en el mundo del fútbol. Porque es cierto que las sensaciones que arrojó el Decano durante el choque del pasado fin de semana no fueron buenas, pero a estas alturas muy pocos hubieran recordado el desarrollo del partido si Pau Franch no hubiera acertado en la última tentativa cañaílla.

Es verdad que el Recre no estuvo a la altura de las expectativas, pero eso puede esconder que la trayectoria albiazul está siendo inmaculada, tanto que a comienzos de año el sueño era aspirar a los puestos de play off, aunque fuera como cuarto clasificado, y durante buena parte del choque ante el San Fernando el Recre llegó a tener muy cerca el liderato que ostenta el Cartagena.

No obstante, parece que el recreativismo necesita un baño de fe. Un encuentro completo que permita volver a creer sin fisuras, aunque no hay que olvidar que la Segunda División B es una categoría traicionera, en la que poco importan dinámicas y clasificación porque el que parece más torpe es capaz de montar un reloj. Así, el Recre visita al Atlético Malagueño con la sensación de que tiene mucho que perder y poco que ganar, pero no es así.

El conjunto recreativista viaja a Málaga con mucho que perder

El combinado malacitano cuenta con numerosos jugadores de calidad, aunque la bisoñez de su plantilla le ha jugado una mala pasada. Manolo Sanlúcar, que conocía la categoría mucho mejor que Dely Valdés, dotó de competitividad al filial malagueño, que está cerca de certificar su retorno a Tercera División, lo que ha provocado que los jóvenes jugadores albiazules se hayan liberado y hayan comenzado a jugar con menos presión que durante los dos primeros tercios del campeonato.

El Recre, por su parte, llega a Málaga como el peor enemigo para los filiales. El sello Salmerón ha logrado minimizar el potencial de los conjuntos B hasta la fecha gracias a la sobriedad defensiva y madurez con la que el Decano afronta los encuentros. Además, el cuadro albiazul se plantará en el Campo de la Federación Malagueña de Fútbol sin bajas en su retaguardia. Volverán a juntarse Israel Puerto e Iván González después de dos partidos y sobre ello dos gira el resto del entramado defensivo y cualquier pieza termina encajando a la perfección. Salmerón avisó en la previa al duelo que espera un choque dinámico, por lo que no es descartable que aparezcan varios cambios en el once.

La posición de Iago Díaz determinará el planteamiento del Decano

Parece seguro que Jesús Valentín será el tercer puntal defensivo, pero el planteamiento parece girar alrededor de la posición que ocupe Iago Díaz. El catalán tiene una chispa diferente al resto del plantel y condenarlo a jugar en Málaga con 80 metros de recorrido puede terminar desgastándolo antes de tiempo. Si Ródenas no termina entrando en convocatoria es muy probable que el ex de la Ponferradina deje el carril zurdo a Pablo Andrade o Diego Jiménez e inicie el choque más arriba.

Con independencia de los protagonistas que salgan desde el inicio del partido, el Recre tiene ante sí una nueva oportunidad de demostrar su candidatura al ascenso porque en la recta final del campeonato cada punto se termina transformando en oro y todo lo que se va no vuelve, al igual que todo lo que se suma ya no se pierde. Además, para los supersticiosos acabar la racha en el trece no es una buena señal.